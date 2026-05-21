"Quando c'era lei", Renzi punge Meloni coi manifesti nelle stazioni di Roma e Milano sui treni ma non solo
Matteo Renzi ha lanciato una nuova campagna ironica contro la premier Giorgia Meloni con manifesti con la scritta "Quando c'era lei": la reazione
Matteo Renzi ha lanciato una campagna ironica contro la premier Giorgia Meloni incentrata su alcuni manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano (ma non solo), in cui si legge la scritta con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“. La campagna, ha spiegato il senatore, è “una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”.
- La nuova campagna ironica di Renzi contro Giorgia Meloni
- La spiegazione di Renzi sulla campagna contro Meloni
- La reazione di Giorgia Meloni
- La risposta di Renzi
- La mossa di Fs
La nuova campagna ironica di Renzi contro Giorgia Meloni
Matteo Renzi ha lanciato la nuova campagna per il 2×1000, che ironizza sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
La campagna consiste in alcuni manifesti con messaggi del tipo “Quando c’era lei la spesa si pagava di più“, “Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo“, “Quando c’era lei si pagavano più tasse” e “Quando c’era lei l’Italia era meno sicura“, ma anche filmati ironici.
La spiegazione di Renzi sulla campagna contro Meloni
Sul social network X, Matteo Renzi ha spiegato come è nata l’idea della nuova campagna: “Se siete passati dalle stazioni di Roma e Milano avrete visto la nostra nuova campagna. ‘QVANDO C’ERA LEI‘. È stata una bellissima idea dei ragazzi della nostra comunicazione. Anzi: delle ragazze della nostra comunicazione. Una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni“.
Il senatore ha poi aggiunto: “Nel Paese della propaganda permanente le tasse aumentano, i treni sono in ritardo, i giovani continuano ad andarsene, la spesa costa di più e l’energia italiana è la più cara d’Europa. Ma Giorgia dice che va tutto bene e che da quando c’è lei siamo il Paradiso terrestre”.
Il messaggio prosegue così: “Noi continuiamo a fare opposizione con idee, contenuti e anche un po’ di ironia. Senza paura. Il 2×1000 serve anche questo: a dare forza a una politica libera che prova ancora a dire le cose come stanno”.
La reazione di Giorgia Meloni
I manifesti sui ritardi dei treni apparsi proprio nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano hanno fatto rapidamente il giro del web.
La reazione alla campagna di Matteo Renzi non si è fatta attendere: come riportato da La Stampa, Palazzo Chigi avrebbe chiesto spiegazioni al ministero dei Trasporti e Fratelli d’Italia avrebbe fatto altrettanto con il Gruppo FS.
L’amministratore delegato Stefano Donnarumma avrebbe ricevuto una telefonata dal ministero dei Trasporti e gli sarebbe stato comunicato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe furibonda. E ci sarebbe stata una riunione d’emergenza a Ferrovie dello Stato.
La risposta di Renzi
Dopo l’articolo pubblicato da La Stampa, Renzi è tornato alla carica contro Meloni, sempre su X: “La Stampa scrive che Giorgia Meloni sì è molto arrabbiata perché ci sono i cartelloni che ironizzano sui ritardi accanto ai tabelloni dei treni in ritardo. Giorgia non devi arrabbiarti con me per i cartelloni pubblicitari: devi arrabbiarti con Salvini per i treni in ritardo. Come al solito hai sbagliato Matteo”.
La mossa di Fs
Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dai vertici di Fs è scattata una contestazione all’amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail, che come società esterna gestisce gli spazi commerciali e pubblicitari all’interno degli scali ferroviari.
La campagna del partito di Matteo Renzi sarebbe dovuta durare 4 giorni, per un costo quotidiano di 5 mila euro. Italia Viva, venuta a conoscenza dell’intervento, avrebbe chiesto l’estensione della campagna per altri 4 giorni. “Vedremo quale sarà la risposta: siamo in democrazia e siamo contro ogni censura”, è quanto filtrato dalle stanze di Renzi e riportato dal Corriere della Sera.