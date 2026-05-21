"Quando c'era lei", Renzi punge Meloni coi manifesti nelle stazioni di Roma e Milano sui treni ma non solo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Renzi ha lanciato una campagna ironica contro la premier Giorgia Meloni incentrata su alcuni manifesti apparsi nelle stazioni di Roma e Milano (ma non solo), in cui si legge la scritta con i canoni dell’iconografia fascista “Quando c’era lei“. La campagna, ha spiegato il senatore, è “una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni”.

La nuova campagna ironica di Renzi contro Giorgia Meloni

Matteo Renzi ha lanciato la nuova campagna per il 2×1000, che ironizza sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La campagna consiste in alcuni manifesti con messaggi del tipo “Quando c’era lei la spesa si pagava di più“, “Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo“, “Quando c’era lei si pagavano più tasse” e “Quando c’era lei l’Italia era meno sicura“, ma anche filmati ironici.

ANSA

La spiegazione di Renzi sulla campagna contro Meloni

Sul social network X, Matteo Renzi ha spiegato come è nata l’idea della nuova campagna: “Se siete passati dalle stazioni di Roma e Milano avrete visto la nostra nuova campagna. ‘QVANDO C’ERA LEI‘. È stata una bellissima idea dei ragazzi della nostra comunicazione. Anzi: delle ragazze della nostra comunicazione. Una provocazione ma anche una denuncia concreta dell’immobilismo del Governo Meloni“.

Il senatore ha poi aggiunto: “Nel Paese della propaganda permanente le tasse aumentano, i treni sono in ritardo, i giovani continuano ad andarsene, la spesa costa di più e l’energia italiana è la più cara d’Europa. Ma Giorgia dice che va tutto bene e che da quando c’è lei siamo il Paradiso terrestre”.

Il messaggio prosegue così: “Noi continuiamo a fare opposizione con idee, contenuti e anche un po’ di ironia. Senza paura. Il 2×1000 serve anche questo: a dare forza a una politica libera che prova ancora a dire le cose come stanno”.

La reazione di Giorgia Meloni

I manifesti sui ritardi dei treni apparsi proprio nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano hanno fatto rapidamente il giro del web.

La reazione alla campagna di Matteo Renzi non si è fatta attendere: come riportato da La Stampa, Palazzo Chigi avrebbe chiesto spiegazioni al ministero dei Trasporti e Fratelli d’Italia avrebbe fatto altrettanto con il Gruppo FS.

L’amministratore delegato Stefano Donnarumma avrebbe ricevuto una telefonata dal ministero dei Trasporti e gli sarebbe stato comunicato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe furibonda. E ci sarebbe stata una riunione d’emergenza a Ferrovie dello Stato.

La risposta di Renzi

Dopo l’articolo pubblicato da La Stampa, Renzi è tornato alla carica contro Meloni, sempre su X: “La Stampa scrive che Giorgia Meloni sì è molto arrabbiata perché ci sono i cartelloni che ironizzano sui ritardi accanto ai tabelloni dei treni in ritardo. Giorgia non devi arrabbiarti con me per i cartelloni pubblicitari: devi arrabbiarti con Salvini per i treni in ritardo. Come al solito hai sbagliato Matteo”.

La mossa di Fs

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dai vertici di Fs è scattata una contestazione all’amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail, che come società esterna gestisce gli spazi commerciali e pubblicitari all’interno degli scali ferroviari.

La campagna del partito di Matteo Renzi sarebbe dovuta durare 4 giorni, per un costo quotidiano di 5 mila euro. Italia Viva, venuta a conoscenza dell’intervento, avrebbe chiesto l’estensione della campagna per altri 4 giorni. “Vedremo quale sarà la risposta: siamo in democrazia e siamo contro ogni censura”, è quanto filtrato dalle stanze di Renzi e riportato dal Corriere della Sera.