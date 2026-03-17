Quando chiudono le scuole per le vacanze di Pasqua 2026, le date regione per regione con una "brutta" notizia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Con Pasqua ormai in arrivo, gli studenti italiani iniziano a fare i calcoli su quanto manca e quanto durerà la vacanza. Si tratta della prima vera pausa dopo la chiusura natalizia che potrà permettere a ragazze e ragazzi, ma anche a famiglie, insegnanti e personale scolastico, di pensare di organizzare un viaggio primaverile. La “brutta” notizia, però, è che quest’anno non ci sarà il maxi ponte.

Pasqua 2026: i giorni rossi in calendario

Nel 2026 Pasqua cade nella domenica del 5 aprile, con la Pasquetta segnata in rosso nel calendario il 6 aprile come lunedì dell’Angelo.

La quasi totalità delle scuole italiane chiuderanno a partire dal Giovedì Santo, il 2 aprile, giorno in cui la Chiesa celebra la Lavanda dei piedi e l’Ultima Cena, fino a martedì 7 aprile, ad eccezione degli istituti di due regioni: Liguria e Trentino Alto-Adige.

Quando chiudono le scuole

Sei giorni di vacanza, contro i 10 concessi da tante scuole nel 2025 collegando le vacanze di Pasqua con la Festa della Liberazione, da giovedì 17 a domenica 27 aprile.

Un maxi ponte che quest’anno non sarà possibile vista la grande distanza della Festività con il 25 aprile.

Le date delle vacanze di Pasqua regione per regione

Le date delle vacanze pasquali sono state fissate regione per regione nel calendario scolastico stilato a giugno 2025.

In quasi tutte le scuole d’Italia gli studenti torneranno sui banchi l’8 aprile, tranne che in Liguria, dove i cancelli riapriranno un giorno prima, e nelle province di Trento e di Bolzano, che comprendono nella pausa anche la giornata di mercoledì

Ecco di seguito il calendario del ministero dell’Istruzione e del Merito con il periodo di chiusura degli istituti scolastici in ogni regione:

Abruzzo : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Basilicata : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Calabria : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Campania : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Emilia-Romagna : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Friuli-Venezia Giulia : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Lazio : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Liguria: dal 2 al 6 aprile

dal 2 al 6 aprile Lombardia : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Marche : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Molise : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Piemonte : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Provincia di Bolzano : dal 2 all’8 aprile

: dal 2 all’8 aprile Provincia di Trento : dal 2 all’8 aprile

: dal 2 all’8 aprile Puglia : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Sardegna : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Sicilia : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Toscana : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Umbria : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Valle d’Aosta : dal 2 al 7 aprile

: dal 2 al 7 aprile Veneto: dal 2 al 7 aprile