Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Corrado Augias è morto e tornano ora d’attualità le parole da lui pronunciate sulle sue ultime volontà. In un’intervista del 2023, il giornalista, scrittore e conduttore tv aveva rivelato di voler essere cremato dopo la morte. In quell’occasione aveva anche scherzato su una battuta fatta alla moglie: “Controlla che ci sia un’otturazione, altrimenti non sono le mie”.

Corrado Augias voleva essere cremato: la battuta alla moglie

In un’intervista pubblicata da La Repubblica nel 2023, Corrado Augias aveva detto: “Sono dolcemente ateo e coltivo con molta intensità, essendo anche vecchissimo, una mia spiritualità”.

Poi aveva aggiunto: “Io tra non molto morirò, voglio essere cremato. Mi sono sempre chiesto come fanno. A mia moglie ho detto ‘Guarda, quando ti danno le ceneri devi controllare che ci sia un’otturazione, perché quella è incombustibile. Se non c’è devi dire che non sono le ceneri giuste’. Come fai? Lì brucia la cassa insieme al morto. Come fai a distinguere le ceneri del legno dalle ceneri di queste povere carni? Secondo me fanno un mix”.

Le parole di Corrado Augias sull’eutanasia

Nella stessa intervista, il giornalista, scrittore e conduttore tv recentemente scomparso aveva confermato di aver già preso accordi con un medico su un’eventuale eutanasia.

La sua rivelazione: “L’eutanasia è obbligatoria. Sono d’accordo con un medico, sperando che lui sopravviva a me perché è molto anziano anche lui. Ha già detto che, se dovesse essere il caso, lui verrà a casa per fare un bel certificato di morte”.

Scherzando, Corrado Augias aveva poi aggiunto: “Tanto a questa età chi viene a controllare”.

Chi è la moglie di Corrado Augias Daniela Pasti

La moglie di Corrado Augias è Daniela Pasti, giornalista, scrittrice e pittrice. È la figlia di Nino Pasti, generale dell’Aeronautica che è arrivato fino al ruolo di vicecomandante supremo della NATO in Europa per gli affari nucleari e che è stato anche senatore.

La storia d’amore tra Corrado Augias e Daniela Pasti è durata oltre mezzo secolo. La loro unica figlia è Natalia Augias, anche lei giornalista.

Corrado Augias e Daniela Pasti hanno anche firmato un romanzo a quattro mani, intitolato “Tre colonne in cronaca“, da cui è stato tratto anche un film.