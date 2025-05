Quando diventerà santo Carlo Acutis? Tra Papa Francesco e Papa Leone XIV, parla la mamma Antonia Salzano

Il processo di canonizzazione del figlio è stato interrotto per la morte di Papa Francesco, ma presto diventerà santo. Lo ha affermato in un’intervista Tv Antonia Salzano, madre di Carlo Acutis, il 15enne morto di leucemia nel 2006 e da allora venerato in Italia come da diverse parti del mondo, chiamato "il santo di internet" per l’età e per la sua attività di evangelizzazione sul web.

I miracoli riconosciuti da Papa Francesco

Papa Francesco aveva seguito il processo di canonizzazione e aveva autorizzato i decreto su entrambi i miracoli compiuti per intercessione di Carlo Acutis, necessari per il passaggio da beato a santo.

La morte di Bergoglio ha rimandato la proclamazione del giovane milanese, in programma il 27 aprile scorso durante il giubileo degli adolescenti, ma i miracoli sono stati riconosciuti ufficialmente e l’iter del Dicastero per le cause dei santi è concluso, manca quindi soltanto la data della canonizzazione.

La canonizzazione con Papa Leone XIV

In un’intervista in Tv a Verissimo, la madre di Carlo Acutis, Antonia Salzano, ha affermato di confidare che la data di canonizzazione del figlio arrivi prest0. "Tutti ci chiedono quando avverrà la proclamazione, ma al momento non lo sappiamo: con la morte di Papa Francesco è cambiato un po’ tutto", ha spiegato.

"Molti venivano apposta dall’estero e poi si sono ritrovati a partecipare all’elezione del nuovo Papa. Credo che presto ci daranno una data e molti torneranno" ha aggiunto.

Le parole della madre di Carlo Acutis

"Carlo è amatissimo nel mondo: ci scrivono dall’America, dall’Africa e dall’India" ha detto ancora la donna parlando dei miracoli del figlio: "Il giorno del funerale c’è stato il primo: una donna con un cancro al seno, che doveva fare la chemioterapia, l’ha pregato subito e questo cancro è sparito, senza dover fare le cure".

Nella serata di mercoledì 16 maggio, di fronte a centinaia alunni, ex alunni, professori, genitori presenti all’auditorium del liceo Leone XIII dove andava Carlo Acutis, la mamma ha parlato del figlio insieme al marito Andrea, confidandosi sulla data che spererebbe per la canonizzazione: "Il 3 agosto sarà il giubileo dei giovani, nel quale verrà canonizzato Pier Giorgio Frassati. Sarebbe bello se venissero affiancate due generazioni, un giovane e un adolescente".