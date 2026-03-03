Quando esce Mare Fuori 6 su RaiPlay, l'orario e l'attesa per i primi episodi disponibili in streaming

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tutto pronto per Mare Fuori 6. La nuova stagione della celebre serie tv arriverà mercoledì 4 marzo quando, su RaiPlay, saranno disponibili in anteprima i primi sei episodi del prosieguo della storia che segue le vicende di alcuni giovani detenuti nel carcere minorile di Nisida. Gli ultimi sei episodi arriveranno sempre in streaming sette giorni dopo e sempre sulla piattaforma Rai.

Arriva Mare Fuori 6 su RaiPlay

Gli appassionati di Mare Fuori sono in fermento per l’arrivo della sesta stagione della loro serie preferita.

Come annunciato lo scorso gennaio, i nuovi episodi saranno disponibili mercoledì 4 marzo mentre la seconda parte della sesta stagione arriverà mercoledì 11 marzo, sempre su RaiPlay.

Quando escono le nuove puntate e come vederle in streaming

Com’è ormai tradizione per questa serie, Mare Fuori arriverà dunque prima sulla piattaforma streaming della Rai dove tutte le puntate saranno disponibili dall’11 marzo. E solo in seguito le stesse verranno trasmesse anche in tv. Una suddivisione che, come scrive Fanpage, si è rivelata vincente: la maggior parte dei fan seguono infatti le vicende dei loro beniamini in streaming.

Le prime tre puntate di Mare Fuori, e quindi i primi sei episodi, saranno disponibili nella giornata di mercoledì 4 marzo su RaiPlay. Le altre tre puntate, per un totale di 12 episodi, arriveranno una settimana dopo.

La messa in onda ufficiale della serie arriverà solo in seguito. Le vicende di Rosa Ricci e dei suoi sodali saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 in sei prime serate, probabilmente ad aprile, anche se la data ufficiale della trasmissione non è stata confermata. La Rai potrebbe anche decidere anticiparla a fine marzo.

Quando andrà in onda la serie

Figura centrale anche della sesta stagione sarà la già citata Rosa Ricci che, come si legge nella sinossi dei nuovi episodi, dovrà scegliere chi essere e cosa diventare da grande.

Grande attesa anche per le vicende di Carmela Valestro, vedova di Edoardo Conte, di Simone e della direttrice, Sofia Durante.

Mare Fuori, uno dei cavalli di battaglia della serialità targata Rai, nonostante alcune polemiche che l’hanno riguardata, è stata già rinnovata per altre due stagioni che arriveranno dopo la sesta.