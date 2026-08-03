Quando finisce il caldo, il climatologo Luca Mercalli non ha dubbi: "Non è più un'eccezione"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il caldo estremo continua a colpire l’Italia e, secondo il climatologo Luca Mercalli, non può più essere considerato un evento eccezionale. Le ondate di calore sempre più frequenti rientrano in un quadro più ampio legato al riscaldamento globale. “Ci sorprende perché è la quarta ondata, ma negli ultimi anni episodi di caldo africano si sono ripetuti con grande frequenza. Ogni volta ci stupiamo, quando invece dovremmo concentrarci sulle cause, cioè il riscaldamento globale”, le sue parole.

Quando finisce il caldo, la previsione di Luca Mercalli

A Il Messaggero, Luca Mercalli ha spiegato che i climatologi descrivono questo andamento da anni, almeno dall’estate record del 2003.

La quarta ondata di calore della stagione può sorprendere per intensità e durata, ma non rappresenta più un’anomalia isolata.

“È un tema che continua a non entrare davvero nella testa della politica, dell’economia e, spesso, anche della società”, le sue parole.

Per l’esperto il cambiamento climatico viene affrontato solo quando c’è un’emergenza “perché quando a ottobre torna il fresco sembra che il problema sparisca”.

Alla domanda su settembre e sulla possibilità che il caldo continui anche dopo giugno e luglio, Luca Mercalli invita alla cautela.

“Tutto è possibile, ma al momento non possiamo fare previsioni. Andare oltre i dieci giorni sarebbe soltanto una speculazione. Possiamo dire che a livello globale il riscaldamento continuerà, ma prevedere oggi il tempo in Italia tra uno o due mesi non è scientificamente possibile”, ha chiarito a Il Messaggero.

Caldo estremo, cosa si dovrebbe fare

Proprio per questo il presidente dell’associazione Società Meteorologica Italiana ha ricordato che il cambiamento climatico richiede interventi strutturali e l’applicazione degli accordi di Parigi.

“Se non riduciamo le emissioni di gas serra, il futuro sarà ancora peggiore: anno dopo anno le temperature continueranno a salire”, ha spiegato.

Il climatologo ritiene che si debbano effettuare due strategie.

“La prima è la mitigazione, cioè ridurre le emissioni attraverso energie rinnovabili, risparmio energetico, mobilità elettrica e tutte le pratiche della green economy. La seconda è l’adattamento: ormai il caldo c’è e dobbiamo imparare a conviverci, rendendo le città più vivibili”.

Per farlo è necessario “aumentare il verde urbano, realizzare rifugi climatici per le persone più fragili, soprattutto gli anziani che non possono permettersi il condizionatore, e ripensare l’urbanistica per limitare gli effetti del caldo e degli eventi estremi”.

La scelta di Luca Mercalli di vivere in montagna

Luca Mercalli vive da circa dieci anni in montagna, ma spiega che anche lì gli effetti del riscaldamento climatico sono evidenti.

La scelta di trasferirsi è stata legata anche al suo lavoro sui dati climatici.

“Lavorando da anni con questi dati, mi è sembrato coerente utilizzarli anche per pianificare il mio futuro. Ho raccontato questa scelta in un libro per due motivi: dimostrare che chi parla di clima deve essere il primo a dare il buon esempio e aiutare chi sta valutando un percorso simile. In Italia il 35% del territorio è montano e so che molte persone stanno facendo questa scelta”, ha spiegato.