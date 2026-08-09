Quando finisce il caldo secondo Giuliacci, "Quasi certo che ci abbandonerà": svolta e temporali in arrivo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Quando finisce il caldo? Questa è la domanda che praticamente tutti gli italiani si stanno ponendo in questi giorni. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci, la svolta è vicina, anche se le diverse aree dell’Italia affronteranno questo passaggio in modo differente: “Sembra ormai quasi certo che il caldo ci abbandonerà”.

Quando finisce il caldo secondo Mario Giuliacci

Il meteorologo Mario Giuliacci, sulle pagine di Leggo, ha lanciato la sua previsione su quando finirà il caldo che sta attanagliando l’Italia in questi giorni: “Lo rispediremo in Africa dopo Ferragosto, probabilmente tra il 17 e il 20 agosto 2026. Sembra ormai quasi certo che il caldo ci abbandonerà“.

L’esperto ha precisato che tra le giornate di lunedì 10 e martedì 11 agosto “ci sarà una nuova vampata di caldo”, per passare poi a “un temporaneo calo delle temperature sul Nord e sulle regioni che affacciano sul Mar Adriatico”. Le regioni tirreniche, invece, “soffriranno invece una canicola senza sosta almeno fino a metà mese”.

Giuliacci ha avvertito: “La fine del grande caldo verrà accompagnata da numerosi temporali su tutta l’Italia, soprattutto al Nord”.

L’estate 2026 è la più calda di sempre?

Secondo alcuni l’estate 2026 si rivelerà la più calda di tutti i tempi, ma a tal proposito Mario Giuliacci ha frenato: “Mi sembra una previsione un po’ azzardata“.

E ha spiegato: “Vogliamo aspettare la fine di agosto per dire che sarà l’estate più calda di sempre, no? Dal punto di vista climatico l’estate va dal 1° giugno al 31 agosto. Aspettiamo prima di tirare le somme”.

Allerta rossa per il caldo in 19 città italiane

Per la giornata di domenica 9 agosto, il ministero della Salute ha emesso un livello di allerta rossa per ondate di calore in 19 città italiane.

Si tratta di: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Per le stesse città sarà in vigore il medesimo livello di allerta rosso anche nella giornata di lunedì 10 agosto.

L’allerta rossa (livello 3) indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche”.