Quando Francesco Guccini cambiò il testo di Bella Ciao facendo infuriare Meloni: "Istigazione all'odio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In una vecchia intervista del 2022, Francesco Guccini ricordava due aneddoti del suo rapporto con Giorgia Meloni. Il primo quando rifiutò di partecipare ad Atreju e il secondo quando, di fronte “all’ondata di destra”, decise di pubblicare una sua versione di Bella Ciao dove invitava alla resistenza partigiana contro Meloni, Berlusconi e Salvini. La futura premier lo aveva criticato parlando di “istigazione all’odio”. Per Guccini, invece, avevano solo la “coda di paglia”.

La telefonata di Giorgia Meloni

Francesco Guccini, in un’intervista del 2022 condotta da Diego Bianchi, raccontò della telefonata ricevuta da Giorgia Meloni. Bianchi gli chiese perché quello fosse il momento di Fratelli d’Italia e che “di tutte le onde questa è molto caratterizzata e identitaria”.

Guccini gli rispose di come quella fosse un’ondata di destra e che qualcuno avrebbe usato anche la parola “fascista“. Riportando le parole di Meloni, il cantautore disse: “Meloni dice ‘quando sono nata io il fascismo non c’era più’, però si dice ‘cristiana’ e quando è nata lei Cristo era morto”.

A questo punto ricordò l’aneddoto della telefonata di Giorgia Meloni, di quando era segretaria dei giovani di Alleanza Nazionale. “Voleva che partecipassi a un incontro, ad Atreju”. Guccini disse: “Ovviamente rifiutai”.

Il testo cambiato di “Bella Ciao”

Qualche anno dopo, raccontò sempre nell’intervista a Bianchi, Guccini decise di cantare Bella Ciao cambiandone il testo. “Qualche anno fa ho fatto la goliardata di cantare Bella Ciao cambiando leggermente le parole”. Il riferimento è a un video pubblicato su Facebook, di quando dedicò un “Partigiano portali via” a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il testo:

Stamattina mi son svegliato e ho trovato l’invasor. C’era Salvini, con Berlusconi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, con i fasci della Meloni, che vorrebbero ritornar. Ma noi faremo la Resistenza, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, noi faremo la Resistenza, come fecero i partigian. Oh partigiano, portali via, come il 25 april. Forse ti può interessare Francesco Guccini lascia X di Elon Musk dopo Piero Pelù ed Elio e le storie tese: "Manipola pensieri politici" Anche Francesco Guccini prende una posizione netta contro Elon Musk e si allontana da X: "Una piattaforma che manipola pensieri politici"

Giorgia Meloni rispose con un post su Instagram, nel quale chiedeva cosa intendesse Guccini con il riferimento alla resistenza come quella dei partigiani. “Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna?”, domandava. Per Meloni era “istigazione all’odio“.

La controrisposta di Guccini

In un’intervista per il Corriere della Sera aveva deciso di rispondere alla critica della sua versione di Bella Ciao. Guccini, morto il 6 agosto 2026, dichiarò: “Hanno la coda di paglia. Subito hanno pensato a Piazzale Loreto. Ma io non avevo intenzioni malevole”.

Nell’intervista con Bianchi, Guccini aggiunse: “Pensava mi riferissi a Piazzale Loreto, ma non mi riferivo a questo, io pensavo a Berlusconi con le feste eleganti, a Salvini con il mojito al Papeete e Meloni che spezza le reni alla Grecia”. Disse, inoltre, che non si chiarirono mai dopo quell’episodio.

La sua morte ha fatto unire l’Aula. Alla Camera un lungo applauso ha preceduto messaggi di cordoglio da parte di politici di ogni schieramento.