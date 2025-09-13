Quando Giorgia Meloni diede fuoco a casa, il racconto della sorella Arianna sull'incendio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Intervenuta all’evento del Corriere “Il Tempo delle Donne”, Arianna Meloni ha ricordato l’infanzia con Giorgia: giochi spericolati, scherzi al padre e l’incendio domestico provocato da candele sotto le coperte, che costrinse la famiglia a trasferirsi alla Garbatella. Nei racconti anche l’inizio della passione politica della sorella.

Il racconto di Arianna Meloni sulla sorella Giorgia

Arianna Meloni, intervistata all’evento “Il Tempo delle Donne” durante il festival del Corriere della Sera a Milano, ha ripercorso l’infanzia condivisa con la sorella Giorgia, oggi presidente del Consiglio.

Arianna ha descritto lei e la sorella come bambine “pestifere, sveglie, curiose e agitate”, capaci di trasformare la casa di Barbie in un’astronave.

ANSA La premier Giorgia Meloni con la sorella Arianna

La madre, racconta, fu altrettanto originale: “L’unica maschera che le comprò era quella di Capitan Harlock”. Nei ricordi anche le vacanze con il padre alle Canarie, segnate da scherzi pericolosi e momenti di rischio, come quando Giorgia rischiò di annegare.

Il racconto dell’incendio

Il ricordo più curioso è però quello dell’incendio domestico. Arianna racconta che lei e Giorgia nascosero delle candele sotto le coperte per organizzare una sorta di “festicciola segreta”. La fiamma sfuggì al controllo, trasformandosi in un rogo che distrusse l’abitazione.

Ancora oggi le sorelle si rimpallano la responsabilità: “Lei dice che fui io, io penso fu lei”, confessa Arianna. A causa di quell’episodio, la famiglia fu costretta a lasciare la zona residenziale di Roma Nord e trasferirsi alla Garbatella, quartiere che diventerà parte integrante dell’identità politica e personale della premier.

Un evento traumatico, capace però di segnare una svolta concreta nelle loro vite: non solo la perdita della casa, ma anche l’inizio di un nuovo radicamento sociale e culturale, in un ambiente molto diverso da quello precedente.

Le prime passioni politiche di Giorgia

Nell’intervista Arianna ha parlato anche dell’avvicinamento di Giorgia alla politica: “Io ero più ribelle, Giorgia più studiosa. Discutevamo molto”, ha ricordato.

La scintilla sarebbe scattata in metropolitana, quando vide alcuni ragazzi del Fronte della Gioventù aggrediti da un centro sociale. Per Arianna, quello fu “l’inizio” dell’impegno politico che avrebbe portato la sorella a diventare leader di partito e premier.

E oggi, molti anni dopo “siamo una comunità, portiamo avanti le nostre idee – chiarisce Arianna Meloni – Dopo 30 anni sono nate famiglie, amicizie solide”.