Quando Guccini parlò della guerra in Medioriente: "Due tifoserie, si urlano contro e dimenticano le vittime"

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Sulla guerra in Medioriente “in tv ci sono due fazioni opposte, due tifoserie, che si urlano contro, mentre ci si dimentica chi c’è in mezzo: le vittime”. Parlava così nel novembre 2023 Francesco Guccini presentando a Milano il suo disco “Canzoni da osteria”. Rispondendo a una domanda della platea, il cantautore scomparso il 6 agosto 2026 a 86 anni aveva citato il finale della sua ‘Auschwitz‘: “Io chiedo quando sarà che l’uomo potrà imparare, a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà – ha concluso -. Sarà retorica, ma io la penso così”.