Quando Guccini parlò della guerra in Medioriente: "Due tifoserie, si urlano contro e dimenticano le vittime"
Le parole del cantautore nel 2023 e la citazione del finale della sua "Auschwitz": "Sarà retorica, ma io la penso così"
Sulla guerra in Medioriente “in tv ci sono due fazioni opposte, due tifoserie, che si urlano contro, mentre ci si dimentica chi c’è in mezzo: le vittime”. Parlava così nel novembre 2023 Francesco Guccini presentando a Milano il suo disco “Canzoni da osteria”. Rispondendo a una domanda della platea, il cantautore scomparso il 6 agosto 2026 a 86 anni aveva citato il finale della sua ‘Auschwitz‘: “Io chiedo quando sarà che l’uomo potrà imparare, a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà – ha concluso -. Sarà retorica, ma io la penso così”.