Quando inizia il Ramadan 2026, avvio del mese sacro slitta per la Luna: le regole per i musulmani e le date

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il 18 febbraio ha inizio il Ramadan 2026. L’osservatorio di Tamir, in Arabia Saudita, ha annunciato l’avvistamento della nuova Luna. L’inizio del digiuno è stato confermato anche in Egitto, Yemen, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait, che seguiranno lo stesso calendario. I musulmani sono chiamati a rispettare diverse regole durante il mese “sacro”.

Cos’è il Ramadan

Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico e comincia con l’osservazione della luna crescente. Per circa due miliardi di musulmani nel mondo, consiste in un periodo di digiuno dall’alba al tramonto, preghiera e carità.

Il sawm, appunto il digiuno, è uno dei cinque pilastri dell’islam, insieme alla professione di fede, alla preghiera rituale, all’elemosina e al pellegrinaggio alla Mecca.

ANSA

Secondo la tradizione, questo mese è sacro perché nella “Notte del destino” sarebbe iniziata la rivelazione del Corano al profeta Maometto.

Il Ramadan rappresenta un momento centrale di coesione comunitaria. Ogni sera il digiuno viene interrotto con l’iftar, il pasto condiviso al tramonto, mentre al termine del mese si celebra l’Eid al Fitr, la festività che segna la fine del digiuno.

Le regole da osservare durante il Ramadan

Il Ramadan è considerato un periodo di profonda devozione, riflessione e rinnovamento spirituale, in cui il tempo è dedicato all’adorazione di Allah, alla disciplina personale e alla solidarietà verso i più bisognosi.

Le regole da rispettare durante questo mese sono legate ai cinque pilastri dell’Islam, ovvero il digiuno, detto Sawm, la professione di fede (Shahadah), la preghiera quotidiana (Salat), l’elemosina rituale (Zakat) e il pellegrinaggio alla Mecca (Hajj).

Durante il Ramadan, i musulmani adulti e in buona salute digiunano dall’alba al tramonto. L’astensione non riguarda solo il cibo e le bevande ma anche comportamenti ritenuti moralmente scorretti come mentire, litigare o compiere atti di ira.

La giornata inizia prima dell’alba con un pasto chiamato suhoor, consumato prima della preghiera del fajr. Il digiuno viene interrotto al tramonto con l’iftar, che precede la preghiera del maghreb. Tradizionalmente, il pasto serale inizia con datteri e acqua, seguendo un’usanza attribuita al profeta Maometto.

La carità occupa un ruolo fondamentale durante il Ramadan. Oltre alla Zakat, l’elemosina rituale obbligatoria, i fedeli sono incoraggiati ad aumentare la Sadaqa, ovvero le donazioni volontarie. Il mese sacro è infatti considerato un tempo privilegiato per la generosità e l’attenzione verso chi vive in difficoltà.

Quando inizia e quando finisce il Ramadan 2026

L’inizio del Ramadan è stabilito dal calendario lunare islamico, che si basa sui cicli della luna e che è più breve di circa dieci o undici giorni rispetto al calendario gregoriano.

L’avvio ufficiale del mese sacro coincide con l’osservazione della nuova luna crescente che segue la fine del mese di Sha’ban. L’avvistamento può risultare complesso, poiché la luna appare per un periodo molto breve e in condizioni talvolta difficili.

In alcuni casi, oltre all’osservazione a occhio nudo, si ricorre ai calcoli astronomici per stabilire con maggiore precisione l’inizio del mese. Per il 2026, la data d’inizio è il 18 febbraio. La conclusione è prevista tra il 19 e il 20 marzo, quando comincerà l’Eid al-Fitr, la festività che celebra la fine del Ramadan e segna l’ingresso nel mese islamico di Shawwal. Anche in questo caso, la data esatta dipenderà dall’avvistamento lunare.

Il mese può durare 29 o 30 giorni. La sua conclusione è seguita da tre giorni di celebrazioni, preghiere comunitarie e momenti di condivisione familiare.