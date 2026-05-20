Quando inizia la scuola nell'anno accademico 2026-2027, le date ufficiali regione per regione
Da Bolzano al rientro di metà settembre: lo scadenzario ufficiale della prima campanella e l'elenco completo di tutte le festività nazionali
Decise le date ufficiali dell’inizio dell’anno accademico 2026-2027. Le singole Regioni e le Province Autonome hanno deliberato i propri calendari, definendo i giorni in cui la campanella tornerà a suonare per milioni di studenti italiani. Porte aperte già dal 31 agosto (in Emilia-Romagna, ma con attività diverse da quelle trazionali), tutti gli alunni comunque inizieranno le lezioni entro metà settembre.
- La grande novità in Emilia-Romagna: scuole aperte dal 31 agosto
- Il calendario regione per regione: quando inizia la scuola
- Le festività nazionali uguali per tutte le scuole
La grande novità in Emilia-Romagna: scuole aperte dal 31 agosto
La novità più rilevante e discussa per l’anno scolastico 2026-2027 arriva dall’Emilia-Romagna.
La Giunta regionale, guidata dal presidente Michele De Pascale e dall’assessora alla Scuola Isabella Conti, ha varato una misura sperimentale che vedrà le scuole primarie aperte già dal 31 agosto 2026.
Non si tratterà dell’inizio delle lezioni tradizionali in anticipo sul programma nazionale, bensì di un’offerta strutturata di attività
- educative
- ludiche
- musicali
- sportive
- culturali
Questa fase di sperimentazione, che punta a diventare strutturale e diffusa a partire dall’anno 2027-2028, coinvolgerà 42 Comuni con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle famiglie nei mesi estivi.
Le lezioni canoniche in Emilia-Romagna cominceranno regolarmente il 15 settembre 2026.
Il calendario regione per regione: quando inizia la scuola
Lunedì 7 settembre 2026
- Provincia Autonoma di Bolzano
Giovedì 10 settembre 2026
- Provincia Autonoma di Trento
- Valle d’Aosta
Lunedì 14 settembre 2026
- Basilicata
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Piemonte
- Umbria
Martedì 15 settembre 2026
- Calabria
- Campania
- Emilia-Romagna
- Friuli-Venezia Giulia
- Marche
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
Mercoledì 16 settembre 2026
- Abruzzo
- Veneto
Le festività nazionali uguali per tutte le scuole
Indipendentemente dalle singole decisioni regionali che regolano l’avvio dell’anno scolastico, rimangono i punti fermi stabiliti dal calendario delle festività nazionali in cui tutte le scuole del territorio italiano resteranno chiuse:
- 1° novembre 2026: Tutti i Santi (Ognissanti)
- 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione
- 25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano
- 1° gennaio 2027: Capodanno
- 6 gennaio 2027: Epifania
- 28 e 29 marzo 2027: Pasqua e Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile 2027: Festa della Liberazione
- 1° maggio 2027: Festa del Lavoro
- 2 giugno 2027: Festa della Repubblica