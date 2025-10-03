Quando inizia Striscia la Notizia lo svela Jimmy Ghione, torna a novembre e Berlusconi non esclude esperimenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Per la prima volta da 37 anni, Striscia la Notizia non è tornato in onda su Canale 5 dopo l’estate. Il tg satirico firmato Antonio Ricci ripartirà a breve, a novembre, come ha confermato uno degli storici inviati del programma, Jimmy Ghione. Ma complice gli ascolti record della Ruota della Fortuna, Striscia potrebbe tornare con importanti novità, come detto da Pier Silvio Berlusconi: forse non più nella consueta fascia oraria ma in prima serata, con uno o due appuntamenti alla settimana.

Quando torna Striscia la Notizia

In estate durante la presentazione dei palinsesti l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aveva annunciato il ritorno di Striscia la Notizia a novembre.

Gli ascolti record macinati in queste settimane dalla Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti che ha preso il posto del tg satirico nell’access prime time di Canale 5, hanno però messo in dubbio il ritorno di Striscia.

ANSA

Jimmy Ghione svela la data

A mettere fine all’incertezza ci ha pensato Jimmy Ghione, uno degli inviati storici del programma, che ha rivelato quanto tornerà in onda Striscia.

Ospite della rassegna Protagonisti a La Spezia, Ghione ha detto che il programma tornerà la seconda settimana di novembre.

Queste le parole di Ghione, riportate da Davide Maggio: “La notizia è che Striscia ricomincerà la seconda settimana di novembre e quindi staremo con voi. Inizia tardi perché esistono dei cambiamenti nella vita, come succedono in tutto. Ci è piaciuta l’idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia era stata a novembre”.

Ghione ha poi lanciato una stoccata agli scettici: “Il programma più visto di Canale 5 l’anno scorso volete sapere qual era? Striscia la Notizia e quindi di che cosa stiamo parlando quando dicono: ‘Striscia la Notizia, i cali d’ascolto'”.

Le parole di Berlusconi

A luglio Pier Silvio Berlusconi aveva detto che Striscia la Notizia sarebbe tornata anche nel caso la Ruota della Fortuna avesse fatto “un trilione di ascolti”.

Ma ha parlato anche di possibili esperimenti e della necessità editoriale di evolvere.

“Ci auguriamo che La Ruota della Fortuna vada bene ma non escludo altri esperimenti anche prima, vogliamo evolvere”, aveva detto.

“In questa evoluzione il signor Antonio Ricci si sta impegnando a mantenere Striscia legata alla propria tradizione, di satira, di inchiesta… ma renderla un qualcosa di più moderno“.

Striscia la Notizia, che cosa cambierà

Ora, dopo il successo travolgente della Ruota della Fortuna, secondo diverse indiscrezioni Striscia la Notizia tornerà, ma cambiando pelle.

Secondo indiscrezioni riportate da Lapresse, il tg satirico di Antonio Ricci dovrebbe cambiare sia fascia oraria che formato.

Addio alla consueta presenza fissa giornaliera nel preserale, Striscia dovrebbe arrivare in prima serata su Canale 5 con uno o due appuntamenti settimanali.

Con un format simile a quello de Le Iene su Italia 1, con servizi più lunghi e approfondimenti sui temi d’inchiesta.