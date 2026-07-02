Quando iniziano i saldi estivi 2026, il calendario regione per regione per gli sconti e le differenze

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La stagione dei saldi sta per iniziare. A partire dal 4 luglio, in varie regioni italiane, i negozi potranno applicare sconti molto significativi sulla merce, dando occasione ai clienti di risparmiare. La durata della stagione dei saldi varia proprio a seconda delle Regioni, con l’eccezione dell’Alto-Adige, che ha regole diverse che dividono il territorio in distretti.

Quando iniziano i saldi al Sud e nelle Isole

La data di inizio dei saldi sarà il 4 luglio per tutte le regioni del Sud e per le Isole, ma la durata della stagione sarà diversa, con le varie regioni che si dividono in due gruppi.

In Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sardegna dureranno esattamente 60 giorni e termineranno quindi il 3 settembre. In Puglia e Sicilia, invece, termineranno il 15 settembre, mentre in Basilicata il 1° settembre.

ANSA

La durata dei saldi nelle regioni del Centro

Anche al Centro vale la stessa regola del Sud, con due gruppi di regioni, uno che ha scelto di far durare i saldi 60 giorni e l’altro che ha scelto una data precisa.

Toscana e Umbria fanno parte del primo, con 60 giorni di saldi dal 4 luglio, mentre nelle Marche la stagione finirà il 1° settembre e nel Lazio il 4.

I saldi estivi al Nord

La situazione è più variegata al Nord. Ci sono quattro regioni, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che hanno deciso per una durata di 60 giorni, sempre partendo dal 4 luglio.

Il Piemonte ha scelto una durata diversa, 8 settimane, come la Liguria, 45 giorni. Il Friuli-Venezia Giulia farà durare i saldi fino al 4 settembre.

I vari distretti dell’Alto Adige e la decisione del Trentino

Le province di Trento e Bolzano hanno invece un regolamento proprio. In Trentino le date saranno decise dai singoli commercianti, sempre non oltre 60 giorni.

L’Alto Adige, invece, è stato diviso in distretti. In quello di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, i saldi dureranno dal 16 luglio al 13 agosto nei comuni normali e dal 21 agosto al 18 settembre in quelli turistici.

Nel distretto di Merano e Burgraviato i saldi dureranno dal 16 luglio al 13 agosto, come in quello della Valle dell’Isarco e dell’Alta Valle dell’Isarco, della Val Pusteria e della Val Venosta.

In queste ultime due c’è l’eccezione dei comuni turistici, dove i saldi dureranno dal 21 agosto al 18 settembre.