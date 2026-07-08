Quando Mario Adinolfi aggredì Filippo Roma delle Iene durante un servizio sulla "scommessa collettiva"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’arresto di Mario Adinolfi eseguito dalla Guardia di Finanza è tornato d’attualità un servizio de Le Iene dedicato alla cosiddetta "scommessa collettiva" al centro dell’indagine sul giornalista e leader del Popolo della Famiglia, che in quella circostanza, davanti alle telecamere, aggredì l’inviato della trasmissione Mediaset Filippo Roma.

L’aggressione di Mario Adinolfi a Filippo Roma de Le Iene

Le Iene ha indagato per diversi mesi sulla "scommessa collettiva".

In un servizio filmato che risale all’aprile 2026, la trasmissione Mediaset ha denunciato un’aggressione da parte di Mario Adinolfi ai danni dell’inviato Filippo Roma, che lo stava incalzando davanti alle telecamere sulle accuse nei suoi confronti.

Perché è stato arrestato Mario Adinolfi

Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nelle prime ore del mattino di mercoledì 8 luglio.

Come riportato da ANSA, al giornalista e leader del Popolo della Famiglia, agli arresti domiciliari, sono contestati i reati di truffa ed evasione fiscale nell’ambito di un’indagine incentrata sulla cosiddetta "scommessa collettiva".

La presunta evasione contestata a Mario Adinolfi è stata quantificata in 400 mila euro.

All’indagato è contestato anche l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario.

Cos’è la "scommessa collettiva"

La "scommessa collettiva" consiste in un circuito di raccolta fondi da privati a cui sarebbero stati prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.

Le indagini hanno preso il via da una serie di denunce presentate da soggetti che avrebbero affidato a Mario Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a un "Betting Group", denominato "Scommessa collettiva", ideato e promosso sui social network.

Fra le persone che accusano Mario Adinolfi ci sono pensionati e imprenditori, uomini e donne, giovani e anziani.

In una nota riportata dall’agenzia di stampa si legge che l’attività avrebbe riscosso "l’adesione di un numero considerevole di clienti", che, "per l’affidabilità nella figura dell’ideatore proponente, la promessa di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, l’utilizzo di presunti algoritmi e di strategia di scommessa infallibili", sarebbero stati "indotti a consegnare ingenti somme di denaro (anche superiori a 100 mila euro per vittima) per l’acquisto di ‘quote’ di partecipazione, senza ottenere (in tutto o in parte) la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata".

La Guardia di Finanza ha spiegato, inoltre, che, dalla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie, sarebbe "stata accertata la raccolta di oltre 4,7 milioni di euro" e che solo una parte di tali somme sarebbero risultate "correlate ad attività di scommesse sportive, mentre la gran parte dei fondi ricevuti sarebbe stato destinato a diversi utilizzi".