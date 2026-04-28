Quando Meloni disse "mi sono vergognata della Minetti e di tutte le starlette catapultate nelle istituzioni"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il caso della grazia concessa dal Colle a Nicole Minetti sta diventando sempre più rumoroso. E, soprattutto, sempre meno chiaro. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per il momento, ha adottato la linea del silenzio. Tornano a riecheggiare invece le sue parole rilasciate nel 2013 su Minetti e altri esponenti del Popolo della Libertà. All’epoca l’attuale premier criticò duramente alcuni esponenti del partito fondato da Silvio Berlusconi, attaccando, tra gli altri, l’ex igienista dentale.

Quando Giorgia Meloni attaccò Nicole Minetti

“No, non mi sono vergognata di stare nel Pdl, insieme a molte brave persone e soprattutto insieme a tanti militanti ed elettori che sognavano un partito di centrodestra serio e rispettabile”, scriveva Meloni nel febbraio 2013.

“Mentre sì, mi sono vergognata di stare nello stesso partito di Franco Fiorito, come di tutti coloro che hanno fatto un uso smodato, personale e spesso illecito dei soldi pubblici”, aggiungeva.

ANSA

E ancora: “Mi sono vergognata di Nick o ‘mericano. Mi sono vergognata di Dell’Utri, condannato per mafia, e di Sciascia, condannato per corruzione”.

“E poi ancora: di Papa e Milanese, di Razzi e Scilipoti, della Minetti e di tutte le starlette catapultate nelle Istituzioni pubbliche italiane, screditando la nostra democrazia”, concludeva.

Le critiche di Meloni al PdL e la fondazione di Fratelli d’Italia

Meloni scrisse queste parole il 10 febbraio 2013, pochi giorni prima della tornata elettorale tramite cui fu rieletta alla Camera dei deputati nella circoscrizione Lombardia 3 per Fratelli d’Italia, diventandone capogruppo nella XVII legislatura.

Pochi mesi prima, nel novembre 2012, annunciò la propria candidatura alle primarie del Popolo della Libertà. Quando Berlusconi decise di non disputare le primarie, Meloni lasciò il partito e fondò Fratelli d’Italia, assieme a Guido Crosetto, Ignazio La Russa e altri provenienti da AN, PdL e MSI.

Il caso Minetti e i dubbi sull’adozione del figlio disabile

Secondo quanto rivelato dal Fatto Quotidiano, il Colle ha concesso la grazia a Nicole Minetti senza essere informato in modo puntuale sul caso dal ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio.

In sintesi, è emerso che Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani non avrebbero adottato un minore uruguagio, disabile e orfano che necessitava di cure impossibili in Italia, bensì un bambino che la coppia avrebbe conteso a un papà in carcere e a una mamma indigente.