Quando si esibirà Lucio Corsi nella finale dell'Eurovision 2025, la scaletta e l'ordine dei cantanti in gara

È ufficiale la scaletta della finale dell’Eurovision 2025, in virtù della quale Lucio Corsi sarà il quattordicesimo artista a cantare, presumibilmente quindi a metà show. Gabry Ponte, in gara per San Marino, si esibirà invece per penultimo. Con due italiani sul palco su 26 finalisti, cresce l’attesa per uno degli eventi musicali più seguiti in Europa.

Quando canta Lucio Corsi all’Eurovision 2025

Grandi aspettative per la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma sabato 17 maggio dalle ore 21.

L’organizzazione ha ufficializzato la scaletta della serata, con l’ordine di esibizione di tutti i 26 artisti in gara. Lucio Corsi, com’è noto, rappresenterà ancora una volta l’Italia con il brano “Volevo essere un duro” e sarà il quattordicesimo a salire sul palco.

Gabry Ponte si esibirà in coda allo show

Considerando l’orario di inizio dell’evento, e che ogni performance dura circa 3 minuti, è possibile ipotizzare che Lucio Corsi si esibirà intorno alle 22, subito dopo Erika Vikman (Finlandia) e prima di Justyna Steczkowska (Polonia).

La posizione in scaletta di Lucio Corsi

La zona centrale della scaletta è da considerarsi, in teoria, favorevole per attirare l’attenzione del pubblico e dei giurati, un dettaglio che potrebbe giocare a favore del cantautore toscano.

La canzone italiana promette di portare una ventata di originalità e teatralità sul palco europeo, e l’interesse degli spettatori è altissimo anche sui social.

Quando canta Gabry Ponte per San Marino

Anche Gabry Ponte, in rappresentanza di San Marino con il brano “Tutta L’Italia”, sarà protagonista della finale dell’Eurovision 2025. L’icona della dance italiana si vedrà in chiusura di show, esibendosi per venticinquesimo, subito prima dell’Albania, che ha l’ultima posizione.

L’orario della sua performance dovrebbe collocarsi, sempre in base ai calcoli approssimativi, intorno alle 23:15, ipotizzando uno scorrimento lineare dello spettacolo.

Terzo cantante a esibirsi in gara sarà invece Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia e in qualche modo “adottato” dal pubblico italiano dopo aver conosciuto il suo controverso brano “Espresso macchiato”.

La scaletta completa della finale

Ecco l’ordine completo delle esibizioni in scaletta per la finale dell’Eurovision 2025: