Quando si può accendere il termosifone? Dipende dal Comune di residenza: l'elenco delle zone climatiche

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L’autunno ha fatto il suo ingresso e, anche se le temperature restano sostenute, in molti iniziano a chiedersi quando si può tornare ad accendere i termosifoni. Come ogni anno, le date non sono uguali in tutta Italia ma variano a seconda della zona climatica in cui si trova il Comune di residenza. A variare sono anche il periodo di utilizzo degli impianti e il numero massimo di ore giornaliere consentite.

Quali sono le zone climatiche

Per sapere da quando si può tornare ad accendere il termosifone, è bene verificare la fascia climatica in cui si trova il Comune di residenza. Nelle aree più calde del Paese il riscaldamento può essere acceso più tardi, mentre nei comuni montani appartenenti alla fascia più fredda non sono previsti limiti stagionali.

L’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche in base alla media delle temperature giornaliere. Sono compresi nella zona A i comuni con gradi-giorno inferiori a 600; nella zona B i comuni con gradi-giorno tra 600 e 900; nella zona C i comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400; nella zona D i comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100; nella zona E i comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000 e nella zona F i comuni con gradi-giorno superiori a 3000.

La zona A è quella con i climi più caldi (vi appartengono i comuni di Lampedusa e Porto Empedocle in Sicilia), mentre la zona F sono le aree più fredde (comuni delle Alpi e alcuni comuni dell’Appenino).

Quando si può accendere il termosifone

I primi a partire con l’accensione del termosifone sono i Comuni appartenenti alla zona climatica E, che comprende una larga parte del Nord Italia. Qui la data è il 15 ottobre per un massimo di 14 ore al giorno, alcune città che fanno parte di questa zona sono Milano, Torino, Bologna, Venezia, Verona, Brescia, Bergamo e Trieste. Lo spegnimento è previsto invece il 15 aprile.

Nella zona climatica D, della quale fanno parte per esempio Roma, Firenze, Ancona, Perugia e Genova, si deve attendere il 1° novembre per l’attivazione del riscaldamento, per non più di 12 ore al giorno, fino al 15 aprile, nella zona C (Napoli, Bari e Lecce) si parte il 15 novembre fino al 31 marzo per un massimo di 10 ore al giorno.

Nella zona B, nella quale sono incluse le province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani, la data di accensione può essere stabilita dal primo dicembre, per un massimo di 8 ore giornaliere, con spegnimento fissato al 31 marzo.

Nella zona A, che comprende Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa, i termosifoni potrenno essere accesi dal primo dicembre, per 6 ore giornaliere al massimo, e dovranno essere spenti entro il 15 marzo.

L’eccezione della zona F

Nella zona F, al contrario delle altre aree, non sono previsti limiti. Questa zona comprende, tra gli altri, i territori di Belluno, Cuneo e Trento.

Sono inclusi anche comuni dell’arco appenninico in cui il clima autunnale e invernale risulta particolarmente rigido e non hanno alcuna limitazione per quanto riguarda il periodo di accensione del riscaldamento e i limiti per la temperatura interna agli edifici.

Per quanto riguarda la temperatura massima degli ambienti, la regola stabilisce che nelle abitazioni e negli altri edifici a uso civile il riferimento indicato è di 20 °C, con una tolleranza di 2 °C. Per gli immobili destinati ad attività industriali o artigianali il limite indicato è invece di 18 °C, sempre con una tolleranza di 2 °C.