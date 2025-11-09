Quando torna Andrea Delogu a Ballando con le Stelle dopo la morte di Evan, annuncio di Milly Carlucci

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle il 15 novembre. Ad annunciare il ritorno alla gara della conduttrice è stata la padrona di casa dello storico programma del sabato sera di Rai Uno, Milly Carlucci. La partecipazione di Delogu era stata messa in pausa a causa della tragica scomparsa di Evan, suo fratello di 18 anni, morto in un incidente stradale.

Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle

C’era molto attesa per capire se e quando Andrea Delogu, una delle concorrenti più amate di questa edizione di Ballando con le Stelle, fosse tornata alla gara. Ebbene, a informare i telespettatori ci ha pensato la stessa Milly Carlucci.

La presentatrice di La porta magica tornerà a ballare nella puntata che andrà in onda sabato 15 novembre nella quale la si vedrà impegnata, insieme al suo maestro di ballo, Nikita Perotti, in uno spareggio.

Andrea Delogu con Nikita Perotti

L’annuncio di Milly Carlucci

“Ci sarà uno spareggio a inizio puntata tra le due coppie che sono finite in fondo alla classifica. Sarà un reingresso attraverso lo spareggio. Ti aspettiamo, bacio Andrea”. Con queste parole Milly Carlucci, durante la puntata di sabato 8 novembre, ha annunciato il ritorno di Andrea Delogu.

Dopo, quindi, due settimane di stop, la conduttrice tornerà a gareggiare e sarà subito a rischio eliminazione qualora non dovesse vincere lo spareggio. Il suo ritorno in gara era sì una possibilità concreta ma restava, fino all’annuncio di sabato 8 novembre, solo un’ipotesi, ora confermata da Carlucci. Le regole di Ballando con le Stelle d’altronde prevedono che ogni assenza venga esaminata singolarmente e fonti interne a Viale Mazzini aveva fatto intendere come la produzione volesse rispettare tempi e scelte di Andrea, senza metterle pressione.

Il tremendo lutto patito da Delogu aveva spinto i tanti fan della conduttrice e della trasmissione a chiedersi se questa sarebbe stata fermata, eventualità però subito rispedita al mittente dalla storica presentatrice del programma, che aveva reinterpretato così il classico modo di dire “The show must go on”. “La vita è piena di tranelli, purtroppo mentre tu sei serenamente per la tua strada, ti capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile. Ma noi siamo come i circensi, come i teatranti, è la crudeltà del nostro mestiere: dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e speranza”, aveva detto La vita in diretta in merito a questa questione.

La morte di Evan, fratello di Andrea

Milly Carlucci aveva già commentato la morte del fratello di Andrea Delogu in diretta su Rai Uno nella puntata del suo show di sabato 1 novembre, quella andata in onda a poche ore dalla scomparsa di Evan.

“Voi sapete che Andrea ha subito un lutto gravissimo a cui tutti noi abbiamo partecipato. Per quello che può servire: siamo un gruppo di amici e abbiamo voluto confortarla. Nikita è andato al funerale in rappresentanza di tutti noi. Non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Andrea, se sei davanti alla tv e ci stai guardando ti vogliamo dire che non abbiamo la pretesa di dire niente che ti sia utile. Ti aspettiamo qui a braccia aperte. E sappi che ti vogliamo un bene immenso e che speriamo di farti sorridere ancora”, aveva detto tra gli applausi di tutte le persone presenti in studio.

Evan Oscar Delogu è morto il 29 ottobre a Igea Marina, in provincia di Rimini. Il diciottenne ha perso il controllo della moto che stava guidando ed è andato a sbattere contro un palo. Inutili i tentativi di soccorrerlo, l’incidente è stato fatale per lui.