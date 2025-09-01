Quando verrà pagata la Naspi a settembre 2025, le date da segnare per la disoccupazione
Quando arriva la Naspi a settembre? Le informazioni su tempistiche Inps, date da segnare in calendario e novità per l’anno in corso
Quali sono le date da segnare in calendario per quanto concerne l’erogazione della disoccupazione a settembre? Questo mese, la Naspi verrà pagata a partire dal 15 settembre 2025. Tuttavia, il bonifico Inps potrebbe arrivare nelle giornate successiva, in quanto l’accredito dipende dalla data di presentazione della prima domanda di accesso al sussidio.
- Quando verrà pagata la Naspi a settembre 2025
- Gli aumenti e le modifiche per l’anno in corso
- A chi spetta l’indennità e come richiederla
Anche se mancano ancora conferme ufficiali da parte dell’Inps, non dovrebbero esserci novità in merito alle erogazioni dell’indennità di disoccupazione per quanto concerne questo mese.
Come di consueto, dunque, la Naspi verrà pagata a partire dal 15 settembre.
Il sussidio è gestito dall’Inps
Quella appena indicata è solamente una data di riferimento: le date di accredito variano a seconda della data di presentazione della prima domanda per ricevere il sussidio.
Gli aumenti e le modifiche per l’anno in corso
Il sussidio concesso ai disoccupati italiani ha subito delle modifiche per l’anno in corso. A partire dal 1° gennaio 2025, infatti, la Naspi ha subito un aumento dello 0,8%.
Inoltre, è stata disposta una maggiorazione mensile rispetto allo scorso anno. L’importo massimo è passato dai 1.550,42 euro del 2024 agli odierni 1.562,82 euro mensili.
La Manovra 2025 ha inoltre previsto nuovi requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione.
Infatti, dopo aver presentato dimissioni volontarie e in caso di licenziamento, i disoccupati possono ora ottenere il sussidio solamente nel caso in cui abbiano cumulato almeno 13 settimane di regolare contribuzione presso il nuovo lavoro.
A chi spetta l’indennità e come richiederla
La Naspi è il sussidio mensile che viene erogato nel nostro Paese in favore degli ex lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio impiego.
Possono richiederla sia coloro che sono stati licenziati, sia i lavoratori a termine alla scadenza del contratto. L’indennità di disoccupazione spetta inoltre in caso di dimissioni se queste avvengono per giusta causa o durante il periodo di maternità o paternità.
La misura è gestita dall’Inps, al quale va presentata la domanda entro 68 giorni dalla data in cui il lavoratore ha perso il proprio impiego.