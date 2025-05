Quante testate nucleari hanno India e Pakistan e perché potrebbero aumentare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tira vento di guerra tra India e Pakistan e ora a far paura sono le testate nucleari in possesso dei due paesi, che potrebbero aumentare. Entrambi gli Stati, infatti, non hanno firmato il Trattato dell’Onu sulla non proliferazione delle armi nucleari. La comunità internazionale, tra cui gli Stati Uniti d’America di Donald Trump e l’Iran, hanno esortato le due nazioni a moderare la tensione.

Cosa sta succedendo tra India e Pakistan

Nelle prime ore di mercoledì 7 maggio (ora locale) l’India ha attaccato il Pakistan. Il Governo di Nuova Delhi ha confermato gli “attacchi missilistici di precisione contro 9 siti terroristici” nell’area del Kashmir controllata da Islamabad, dopo gli scontri dei giorni scorsi che erano seguiti all’attentato avvenuto il 22 aprile, che ha provocato la morte di 26 turisti nella regione contesa. L’India ha accusato il Pakistan di aver appoggiato l’attentato, mentre da Islamabad hanno negato ogni responsabilità.

Il Pakistan ha definito gli attacchi indiani “un atto di guerra“. Per il Governo di Nuova Delhi, invece, si tratterebbe solo di un attacco “preventivo” allo scopo di sventare “nuovi attentati” che sarebbero stati “in fase di preparazione”. Il Governo di Islamabad ha autorizzato le forze armate pakistane a reagire con “azioni corrispondenti”, appellandosi alla Carta Onu sul diritto alla legittima difesa.

Fonte foto: ANSA

Alcuni dei danni causati dall’attacco missilistico.

Perché la guerra tra India e Pakistan fa paura al mondo intero

Sia l’India che il Pakistan sono nazioni dotate di armi nucleari. Ciò, ovviamente, fa aumentare le preoccupazioni ogni volta che la disputa tra i due paesi sul Kashmir si intensifica.

La comunità internazionale, inclusi gli Stati Uniti d’America di Donald Trump, ha esortato India e Pakistan a moderare la tensione.

L’Iran, in particolare, attraverso il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei, ha espresso “profonda preoccupazione per le crescenti tensioni militari tra India e Pakistan” e ha invitato entrambe le nazioni a “esercitare moderazione” ed evitare ulteriori escalation.

Quante testate nucleari hanno India e Pakistan

Lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha stimato che India e Pakistan possiedano circa 170 testate nucleari ciascuno.

Secondo un rapporto stilato proprio dal SIPRI nel 2024, negli ultimi anni l’attenzione nei confronti delle armi nucleari in India è stata collegata alla lotta alla Cina e non, come in precedenza, alla dissuasione del Pakistan. Si è registrata, inoltre, una crescente enfasi sulle armi a lungo raggio.

Nello stesso anno, il SIPRI ha reso noto che anche l’arsenale nucleare del Pakistan potrebbe espandersi, alla luce delle crescenti scorte di materiale fissile e dello sviluppo di nuovi sistemi di lancio.

Né l’India né il Pakistan hanno firmato il Trattato dell’Onu sulla non proliferazione delle armi nucleari.