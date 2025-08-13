Quanti sono i casi di botulino in Italia e il numero dei morti negli ultimi 25 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dal 2001 al 2024 in Italia sono stati rilevati 574 casi di botulismo. Alla luce dei recenti casi registrati in Calabria e in Sardegna, l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso una nota che, oltre a fare un sunto del numero di casi, informa anche i cittadini su come evitare di entrare in contatto con il botulino, il microrganismo che provoca la malattia.

Botulismo, quanti morti in Italia negli ultimi anni

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 2021-2024 sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti dal sistema di sorveglianza nazionale del botulismo.

Di questi 574 sono stati confermati dai successivi esami di laboratorio. Il 91,6% dei casi accertati era di origine alimentare, il 7,5% si riferiva al botulismo infantile e lo 0,9% a botulismo da ferita. Il numero di decessi è stato di 15 e il tasso medio di letalità della malattia pari al 2,6%; tale tasso di letalità è diminuito passando dal 3,8% del periodo 2001-2011 al 2,6% del 2012-2024.

Il botulino si trova, nella maggior parte dei casi, nei cibi conservati con metodi tradizionali

Perché l’Italia è più esposta

All’origine dell’elevato numero di casi di botulismo in Italia potrebbe esserci l’abitudine di conservare il cibo con metodi tradizionali e domestici.

Lo spiega Fabrizio Anniballi, responsabile Centro di riferimento botulino dell’Iss: “Una delle ragioni principali di questa alta incidenza del botulismo in Italia risiede nella tradizione conserviera ancora molto radicata nel Paese. L’Italia è famosa per i suoi metodi tradizionali di conservazione degli alimenti, che sono stati tramandati per generazioni”.

Non a caso, secondo l’esperto, l’incidenza è maggiore nelle regioni del Sud Italia, dove la tradizione conserviera è più radicata. “Il botulismo in Italia, soprattutto nelle Regioni meridionali, rimane un problema di salute pubblica, principalmente correlato all’ingestione di conserve di produzione domestica impropriamente fatte”, prosegue l’esperto.

Cos’è il botulino e quali sono i sintomi della malattia

Il botulino è un microrganismo anaerobio che si trova nel suolo, nei sedimenti e nella polvere sotto forma di spora. La spora non presenta rischi, ma in condizioni favorevoli può trasformarsi in cellula vegetativa e produrre una tossina altamente potente, nota come uno dei principali veleni naturali pericolosi.

I sintomi non risultano sempre immediatamente evidenti. Dopo qualche ora compaiono disturbi gastrointestinali, seguiti tra 24 e 72 ore da sintomi come visione doppia, ptosi, dilatazione pupillare, difficoltà di parola e deglutizione.

Nei casi gravi può insorgere insufficienza respiratoria. Il trattamento consiste in ricovero e antitossina precoce. La prognosi è solitamente buona, anche se il recupero varia e nei casi più gravi, come successo a Diamante, può avere un decorso fatale.