Quanti sono i femminicidi in Italia, i dati del ministero dell'Interno sulle donne uccise nel 2025

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

I femminicidi in Italia nello scorso anno, il 2025, sono stati 97. I dati ufficiali su questo tema sono stati forniti dal ministero dell’Interno che ha pubblicato sul sito del Viminale il report curato dal Servizio analisi criminale. Questo tragico fenomeno ha fatto segnare un calo del 18% rispetto ai numeri dell’anno precedente.

I numeri dei femminicidi in Italia

Quanti sono i femminicidi in Italia? A questa domanda rispondono i dati ufficiali del Viminale pubblicati sul sito del ministero dell’Interno.

L’ultimo aggiornamento risale a lunedì 19 gennaio 2026 e al report che ha segnalato come gli omicidi in Italia nello scorso anno siano stati 286 e come, tra questi, 97 siano stati dei femminicidi.

I dati del Viminale e il confronto tra 2025 e 2024

Il report 2025 analizza i dati sul fenomeno degli omicidi volontari in Italia. In esso vengono contati tutti i casi di assassinio volontario indipendentemente dal genere della vittima e si è appurato che essi sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 del 2025, il numero più basso dell’ultimo decennio.

In diminuzione anche i femminicidi, calati del 18% nel 2025 rispetto al 2024.

Sono state infatti 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 118 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022.

Da dove arrivano questi delitti

Il resoconto viene stilato ogni anno dal Servizio Analisi Criminale che studia e analizza tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia e li confronta con le informazioni dei presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda il 2025, tra le 97 donne vittime di femminicidio, si segnala che 85 sono state uccise nell’ambito familiare/affettivo e quindi per mano di un soggetto da loro conosciuto, una casistica anche questa in calo del 16% rispetto al 2024.

I femminicidi commessi dal partner o ex partner nel 2025 sono stati 62, lo stesso numero registrato nel 2024.