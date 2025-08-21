Quanti voti ha ottenuto Papa Leone XIV per l'elezione e chi non ha scelto Prevost, i numeri del Conclave

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’elezione di Papa Leone XIV ha visto il maggior numero di votanti nella storia e sarebbe potuto diventare Papa con appena tre scrutini. Prevost è stato scelto da 115 cardinali su 133. Oltre ai suoi fedelissimi confratelli agostiniani, il successore di Bergoglio ha ottenuto l’appoggio di importanti cardinali.

L’appoggio di Parolin

Leone XIV è stato eletto alla quarta votazione con 115 voti su 133 cardinali elettori. Da quanto si apprende, la posizione del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin è stata piuttosto importante. Questo infatti avrebbe preferito Prevost fin dal primo scrutinio.

Anche i cardinali tradizionalisti hanno votato compatti per Leone XIV, tra questi ci sono Raymond Leo Burke, patrono emerito Sovrano Militare Ordine di Malta e il tedesco Gerhard Ludwig Müller, pre perfette merito della congregazione per la dottrina della fede e curatore dell’opera omnia di Benedetto XVI.

Il consenso intorno a Leone XIV è stato molto rapido, tanto che dopo appena tre scrutini Prevost si è ritirato per la pausa pranzo scegliendo il nome che avrebbe preso come Papa e pensando tu al discorso da pronunciare poco ore dopo nella loggia centrale della basilica vaticana. I numeri erano dalla sua e al rientro nel primo pomeriggio nella cappella Sistina, alla quarta votazione è stata data la fumata bianca

Chi erano i contrari a Prevost

Numeri alla mano, dai 133 cardinali elettori che non hanno votato Prevost restano esclusi 18, che fino all’ultimo siano espressi contro. I voti contrari sono attribuibili ai bergogliani progressisti, ovvero coloro che sostenevano la candidatura del cardinale maltese Mario Grech, segretaria generale del Sinodo dei vescovi.

Proprio tra il progressista Grech e il conservatore Pèter Erdo, arcivescovo di Eszetergom-Budapest, avrebbe fatto la sua scelta in Parolin, puntando sul più moderato Prevost.

L’ampio consenso ha permesso alle elezioni di svolgersi con serenità, naturalezza e velocità, commentato un preparato elettore.

Il confronto con le elezioni precedenti

Le elezione di Leone XIV fa quindi la storia. Con più alto numero di cardinali votanti, è stata la più rapida elezione. Un’elezione definita lampo come quella di Pio XII nel 1939. È giusto anche dire che i votanti erano 62, poco meno della metà di quelli che hanno votato nel 2025.

Si parla così di consenso immediato e quasi plebiscitario intorno alla figura di Prevost, Amato è chiamato a Roma proprio da Bergoglio come prefetto del dicastero per vescovi. Tornando indietro si può fare un confronto con Ratzinger, che sfumò le elezioni al terzo scrutinio per cinque voti ottenendone 72 su un quorum minimo di 77.