Quanto costa il caldo estremo all'Italia, siamo tra i paesi più colpiti in Europa: la maxi cifra

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un recente studio economico ha svelato che il caldo estremo dell’estate 2026 potrebbero azzerare la crescita dell’Unione Europea nel 2026 e costare alle economie europee circa 180 miliardi di euro. L’Italia è tra i Paesi che rischia di pagare il conto più alto, pari a una manovra di bilancio.

Lo studio sugli effetti del caldo estremo in Europa

Un’analisi contenuta in uno studio della banca Triodos, riportata da SkyTg24, ha stimato che gli effetti legati al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità potrebbero ridurre di circa l’1% il pil (prodotto interno lordo) dell’Unione Europea, pari a circa 180 miliardi di euro (208 miliardi di dollari) di perdite economiche, dovute principalmente alla minore produttività del lavoro.

Le sole perdite di produttività del lavoro potrebbero ridurre il Pil europeo di circa lo 0,6%, mentre è previsto che la produzione agricola calerà tra il 3% e il 7%.

Il caldo estremo, quindi, rischia di annullare un anno di crescita economica, considerando che la Commissione europea aveva previsto una crescita del Pil dell’Unione europea dell’1,1% e il Fmi ha stimato una crescita dell’area euro attorno allo 0,9%.

I Paesi d’Europa più colpiti dagli effetti del caldo estremo

Lo studio prevede che sarà la Francia il Paese europeo più colpito, con ondate di calore ricorrenti che ridurranno il Pil di circa l’1,4% e che potrebbero potenzialmente portarla a una contrazione annua pari allo 0,6%.

La perdita dei Paesi Bassi è stimata a circa 0,8 punti.

Spagna e Italia hanno la forza lavoro più esposta e il maggior numero di giorni caldi. Decenni di adattamento, però, attenuano l’impatto dei diversi fattori. Per il nostro Paese il prezzo del caldo estremo potrebbe essere simile a quello dell’ultima manovra, pari a 22 miliardi di euro.

La Polonia, che ha una bassa copertura di impianti di climatizzazione e una scarsa acclimatazione, sarebbe molto vulnerabile, ma ha avuto un’estate 2026 più fresca. Dovrebbe crescere di circa il 2,9%.

La stima dei decessi legati al caldo estremo in Europa

Per quanto riguarda il bilancio umano delle vittime in Unione Europea, si stima che durante l’ondata di calore di giugno ci siano stati circa 20.400 decessi legati al caldo in Francia, Germania, Spagna e Italia.

Considerando i circa 25 mila decessi dell’estate in termini di anni di vita persi, il costo si aggira in un range compreso tra 1,5 e 7 miliardi di euro.