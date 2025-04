Quanto costa l'uovo di Pasqua di Carlo Cracco e Iginio Massari

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per Pasqua 2025 anche Iginio Massari e Carlo Cracco propongono un uovo di cioccolato d’autore, e di conseguenza è grande la curiosità attorno a quanto costa, quali sono gli ingredienti e le sorprese. Massari offre varianti artigianali da 90 a 105 euro, più economiche le proposte di Cracco (sui 56 euro) ma entrambi gli chef promettono prodotti dalle caratteristiche pregiate ed esclusive.

Pasqua, quanto costa un uovo “stellato”

Gli chef stellati Iginio Massari e Carlo Cracco lanciano le loro raffinate proposte per l’uovo di Pasqua 2025, con tante varianti e gusti, ingredienti selezionati, sorprese pregiate e packaging curatissimo.

Chi vorrà concedersi per quest’anno un prodotto esclusivo e “griffato”, probabilmente non resterà deluso, ma come è lecito aspettarsi dovrà mettere mano al portafoglio senza fare troppi calcoli.

All’ampia scelta di uova di Pasqua, artigianali e industriali, si aggiungono anche le proposte di Cracco e Massari

Le uova di Iginio Massari

Le eleganti uova di cioccolato di Iginio Massari sono disponibili online, acquistabili sul suo shop, così come nei punti vendita fisici.

L’offerta comprende otto tipologie diverse: dalle classiche fondente, al latte e bianche, fino a quelle bicolor e pralinate, arricchite con nocciole o pistacchi. Tra le proposte più esclusive, l’edizione limitata fondente e lampone.

Il prezzo varia: si parte da 90 euro per i modelli base da 450 grammi, e si giunge a 100 euro per quelli in edizione speciale, fino ad arrivare a 105 euro per le versioni pralinate da 580 grammi. Ogni uovo include una sorpresa, ma non di tipo ludico.

La cifra elevata si spiega con l’artigianalità della lavorazione, l’accurata selezione del cacao e l’intensa esperienza gustativa che promettono di offrire le uova.

La proposta di Carlo Cracco

Per Pasqua 2025 anche Carlo Cracco ha lanciato la sua esclusiva visione dell’uovo di cioccolato, fondendo gusto e raffinatezza in un prodotto d’alta gamma.

Lo chef pluristellato propone due alternative: cioccolato al latte per gli amanti dei sapori delicati, e fondente per chi preferisce un profilo aromatico più deciso.

La silhouette elegante e l’attenzione al dettaglio rendono ogni uovo immediatamente riconoscibile. Sulla superficie spicca una placchetta dorata con la lettera “C”, iniziale di Cracco, mentre il confezionamento prevede stagnola oro e una scatola personalizzata, pensata per trasformare il dolce in un regalo d’alta classe.

Ogni uovo pesa 400 grammi, contiene una sorpresa non giocattolo e viene venduto al prezzo di 56 euro, esclusivamente sul sito ufficiale del brand.