Quanto guadagna Alcaraz battendo Sinner agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma: montepremi da capogiro

Carlos Alcaraz ha vinto la finale degli Internazionali d’Italia contro Jannik Sinner, incassando un ricco montepremi di poco meno di un milione di euro, quasi il doppio del premio per l’italiano, secondo classificato. Il torneo non ha ancora la parità di montepremi uomini-donne: Jasmine Paolini, campionessa femminile, ha guadagnato 877mila euro.

Il montepremi di Carlos Alcaraz agli Internazionali di Roma

È un trionfo dal grande significato sportivo quello di Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia, superando il numero 1 al mondo Jannik Sinner, ma allo stesso tempo non è da sottovalutare l’aspetto remunerativo del suo successo al torneo.

Il tennista spagnolo, infatti, si porta a casa un bottino da capogiro: ben 985mila euro. Si tratta di una cifra di grande rilievo che equivale a quasi il doppio rispetto a quanto riceverà Sinner, finalista sconfitto, il cui premio si ferma a 524mila euro.

Il premio di Sinner come secondo classificato ammonta a 524mila euro

Quanto hanno guadagnato Sinner e Alcaraz nel 2025

A livello di premi in denaro, ad ogni modo, il 2025 sta confermando il successo economico per entrambi i finalisti. Sinner, nonostante abbia disputato solo un torneo in questa stagione — l’Australian Open vinto a gennaio — ha già accumulato 2,15 milioni di dollari, raggiungendo così i 39,4 milioni totali in carriera.

Dal canto suo, Alcaraz ha già superato quota 2,7 milioni di dollari di guadagni nel 2025, grazie a un’ottima serie di risultati sulla terra rossa: vittoria a Montecarlo, secondo posto a Barcellona e ora il titolo conquistato a Roma. Con questo ennesimo successo, il suo bottino complessivo nei tornei Atp sale a circa 41,5 milioni di dollari.

Perché Jasmine Paolini ha guadagnato di meno

Nonostante la crescente attenzione alla parità, il torneo di Roma continua a presentare uno squilibrio tra i compensi maschili e femminili.

Jasmine Paolini, vincitrice del singolare femminile, si è assicurata un assegno da 877mila euro. Per una reale equiparazione tra i due circuiti nei cosiddetti “combined events” — ovvero le competizioni in cui uomini e donne giocano in contemporanea e nella stessa sede — sarà necessario attendere il 2027, come previsto dalla roadmap della WTA, che comprende anche gli Internazionali d’Italia.

A coronare una settimana da incorniciare, Jasmine Paolini aggiunge però al suo bottino anche il premio del doppio.

In coppia con Sara Errani, battendo il duo Mertens-Kudermetova, ha conquistato la finale e il relativo assegno da 400.560 euro, da dividersi equamente: poco più di 200mila euro ciascuna.

Sommando questa cifra alla vincita del singolare, Paolini lascia quindi Roma con una somma complessiva che supera il milione di euro: per l’esattezza, l’azzurra incassa 1.077.670 euro.