Quanto ha guadagnato Jannik Sinner vincendo gli Internazionali d’Italia 2026, a Roma il montepremi è da record

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Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 battendo Casper Ruud nella finale del Foro Italico: il successo a Roma ha garantito al numero uno del mondo un montepremi da oltre 1 milione di euro. L’altoatesino è il primo italiano a vincere “in casa” da cinquant’anni a questa parte, dopo il trionfo di Adriano Panatta nel 1976.

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026

Jannik Sinner continua a dominare il tennis mondiale e agli Internazionali BNL d’Italia 2026 ha scritto un’altra pagina storica della sua carriera.

Il numero uno del ranking ATP ha conquistato il Masters 1000 di Roma battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 davanti al pubblico del Foro Italico, diventando il primo italiano a vincere il torneo dopo Adriano Panatta nel 1976.

ANSA

Il ricco montepremi del torneo di Roma

Oltre al prestigio sportivo, il trionfo romano garantisce a Sinner anche un assegno milionario. Il campione altoatesino ha infatti incassato il montepremi di 1.007.165 euro grazie alla vittoria del torneo.

Il finalista Casper Ruud, sconfitto nell’ultimo atto della competizione, ha invece portato a casa 535.585 euro, poco più della metà rispetto al vincitore. Anche semifinalisti e quarti di finale hanno ricevuto premi molto elevati, confermando la crescita economica degli Internazionali d’Italia, ormai tra gli eventi più ricchi del circuito ATP.

Tutti i premi

L’edizione 2026 del torneo romano ha distribuito un prize money complessivo di 8.235.540 euro nel tabellone maschile, la stessa cifra assegnata poche settimane fa al Masters 1000 di Madrid. Il dettaglio del montepremi ATP è il seguente:

Vincitore: 1.007.165 euro;

Finalista: 535.585 euro;

Semifinali: 297.550 euro;

Quarti di finale: 169.375 euro;

Ottavi: 92.470 euro;

Terzo turno: 54.110 euro;

Secondo turno: 31.585 euro;

Primo turno: 21.285 euro.

Nel doppio maschile, invece, la coppia vincitrice ha guadagnato 409.520 euro complessivi: si tratta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, primo storico “duo” italiano a sbancare il Foro Italico.

I premi femminili sono uguali a quelli maschili?

Il tema dell’equiparazione dei premi tra uomini e donne resta centrale nel tennis mondiale. Agli Internazionali d’Italia 2026 il prize money WTA è molto vicino a quello ATP, ma non ancora perfettamente identico.

Secondo i dati ufficiali, la vincitrice del torneo femminile Elina Svitolina ha ricevuto 1.055.285 euro, una cifra addirittura leggermente superiore rispetto al premio assegnato a Sinner nel torneo maschile. Anche la finalista femminile ha ottenuto un assegno importante da 549.335 euro.

Tuttavia, dai quarti di finale in giù, i premi previsti per le atlete sono ancora leggermente inferiori rispetto a quelli previsti per gli atleti: per questo motivo, quindi, il montepremi complessivo destinato dalle donne resta ancora più basso di circa un milione (7.228.080 euro) rispetto a quello previsto per gli uomini.