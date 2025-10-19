Quanto ha guadagnato Sinner al Six Kings Slam vinto contro Alcaraz, dal premio record alla racchetta d’oro
Dopo aver vinto il Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha guadagnato 6 milioni di dollari e una racchetta d’oro
Non è soltanto per la gloria che si è disputato il Six Kings Slam. Il torneo vetrina organizzato a Riad ha comportato un lauto guadagno per i campioni di tennis che vi hanno preso parte. Il montepremi della competizione in Arabia Saudita è stato il più alto mai messo in palio da un torneo di tennis. Jannik Sinner, che lo ha vinto battendo il rivale Carlos Alcaraz, si è portato a casa 6 milioni di dollari.
- Sinner ha vinto contro Alcaraz
- Il Six Kings Slam è il torneo più ricco
- Il patrimonio di Jannik Sinner
Sinner ha vinto contro Alcaraz
Dopo la sconfitta alla finale degli US Open, che è valsa allo spagnolo il posto di numero 1 al mondo, Jannik Sinner è tornato a sfidare Carlos Alcaraz.
Stavolta, è stato il campione italiano ad avere la meglio, battendo il rivale in soli due set, dominati senza sforzo.
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner al Six Kings Slam 2025
Così, per il secondo anno consecutivo, Sinner trionfa al Six Kings Slam, torneo esibizione organizzato a Riad, in Arabia Saudita.
Una nuova iniezione di fiducia per Sinner, che poco prima era stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi.
Medaglia d’argento per Alcaraz, mentre al terzo posto si posiziona lo statunitense Taylor Fritz, grazie al ritiro di Novak Djokovic.
Il Six Kings Slam è il torneo più ricco
Quello del Six Kings Slam è il montepremi più alto nella storia del tennis, seppur si tratti di un torneo esterno al circuito ATP.
Il gettone di partecipazione, a prescindere da quante partite si sarebbe effettivamente giocate, era di 1,5 milioni di dollari.
Il montepremi finale, sommato all’assegno di partecipazione, ha fatto guadagnare a Jannik Sinner un totale di 6 milioni di dollari. Più una racchetta d’oro.
Al vincitore dello US Open spettano 5 milioni di dollari. Poco più di 4 milioni si vincono a Wimbledon, poco meno ai tornei di Parigi e Melbourne.
Il patrimonio di Jannik Sinner
A soli 24 anni Jannik Sinner vanta uno dei patrimoni più ricchi del mondo del tennis. Il merito è delle innumerevoli vittorie sul campo.
Il 2024 è stato, fino ad oggi, l’anno più proficuo per il campione italiano, con la vittoria agli Australian Open e agli US Open.
I montepremi dei tornei vinti si sommano alle cifre guadagnate con la partecipazione a Wimbledon e al Roland Garros.
In totale, lo scorso anno, il patrimonio di Sinner – tra tornei e sponsor – è stato stimato da Forbes per 26,6 milioni di euro.