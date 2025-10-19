Quanto ha guadagnato Sinner al Six Kings Slam vinto contro Alcaraz, dal premio record alla racchetta d’oro

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non è soltanto per la gloria che si è disputato il Six Kings Slam. Il torneo vetrina organizzato a Riad ha comportato un lauto guadagno per i campioni di tennis che vi hanno preso parte. Il montepremi della competizione in Arabia Saudita è stato il più alto mai messo in palio da un torneo di tennis. Jannik Sinner, che lo ha vinto battendo il rivale Carlos Alcaraz, si è portato a casa 6 milioni di dollari.

Sinner ha vinto contro Alcaraz

Dopo la sconfitta alla finale degli US Open, che è valsa allo spagnolo il posto di numero 1 al mondo, Jannik Sinner è tornato a sfidare Carlos Alcaraz.

Stavolta, è stato il campione italiano ad avere la meglio, battendo il rivale in soli due set, dominati senza sforzo.

ANSA Carlos Alcaraz e Jannik Sinner al Six Kings Slam 2025

Così, per il secondo anno consecutivo, Sinner trionfa al Six Kings Slam, torneo esibizione organizzato a Riad, in Arabia Saudita.

Una nuova iniezione di fiducia per Sinner, che poco prima era stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi.

Medaglia d’argento per Alcaraz, mentre al terzo posto si posiziona lo statunitense Taylor Fritz, grazie al ritiro di Novak Djokovic.

Il Six Kings Slam è il torneo più ricco

Quello del Six Kings Slam è il montepremi più alto nella storia del tennis, seppur si tratti di un torneo esterno al circuito ATP.

Il gettone di partecipazione, a prescindere da quante partite si sarebbe effettivamente giocate, era di 1,5 milioni di dollari.

Il montepremi finale, sommato all’assegno di partecipazione, ha fatto guadagnare a Jannik Sinner un totale di 6 milioni di dollari. Più una racchetta d’oro.

Al vincitore dello US Open spettano 5 milioni di dollari. Poco più di 4 milioni si vincono a Wimbledon, poco meno ai tornei di Parigi e Melbourne.

Il patrimonio di Jannik Sinner

A soli 24 anni Jannik Sinner vanta uno dei patrimoni più ricchi del mondo del tennis. Il merito è delle innumerevoli vittorie sul campo.

Il 2024 è stato, fino ad oggi, l’anno più proficuo per il campione italiano, con la vittoria agli Australian Open e agli US Open.

I montepremi dei tornei vinti si sommano alle cifre guadagnate con la partecipazione a Wimbledon e al Roland Garros.

In totale, lo scorso anno, il patrimonio di Sinner – tra tornei e sponsor – è stato stimato da Forbes per 26,6 milioni di euro.