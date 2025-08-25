Quanto vale Villa Certosa di Silvio Berlusconi, c'è l'offerta record per la storica proprietà in vendita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anonimo acquirente arabo si fa avanti per comprare Villa Certosa. La storica magione estiva tanto amata da Silvio Berlusconi sarebbe in procinto di finire nelle mani di un misterioso magnate per una cifra record da 500 milioni di euro. Alla morte dell’ex leader di Forza Italia, i figli hanno ereditato la proprietà sarda di Porto Rotondo e l’hanno messa subito in vendita, insieme ad altri immobili di lusso appartenuti all’ex premier. Un’operazione che farebbe calare il sipario sulla residenza tra le cui stanze è passata una fetta della storia della politica italiana.

La compravendita con la famiglia Berlusconi

La cessione di Villa Certosa è mediata dalla celebre casa d’aste Sotheby’s International Realty, in collaborazione con Knight Castle Real Estate, broker con sede a Dubai, e un’altra società americana specializzata nella compravendite di proprietà sfarzose.

Gli eredi di Silvio Berlusconi avevano affidato il mandato agli inizi del 2024 alla società di consulenza immobiliare milanese Dils, il cui amministratore delegato dell’azienda Giuseppe Amitrano, secondo quanto riferisce La Presse, non avrebbe però voluto commentare l’affare.

ANSA

Una vista dal mare di Villa Certosa, la magione estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo

La vendita di Villa Certosa

Dalle indiscrezioni riportate da La Nuova Sardegna, risulterebbe come la trattativa con un facoltoso offerente arabo sia avviata verso la conclusione, a una cifra di poco inferiore al mezzo miliardo.

Una perizia tecnica risalente al 2021 aveva stabilito su Villa Certosa una valutazione intorno ai 260 milioni di euro, ma secondo quanto riferito dal Financial Times la richiesta della famiglia Berlusconi si sarebbe aggirata da subito tra i 300 e i 500 milioni, ritenuta dagli addetti ai lavori una delle cifre più alte per la vendita di un immobile in Italia.

Gli ospiti: da Blair a Putin

L’asticella della richiesta sarebbe stata fissata così in alto dai figli del cavaliere in forza anche del valore storico della residenza. Acquistata alla fine degli anni ’80, la villa fu ampliata e ristrutturata con un imponente progetto.

La magione in località Porto Rotondo, nel comune di Olbia, affaccia sul mare color smeraldo di Punta Lada ed è costituita da 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa e altri 174 di posti auto, 4 bungalow, un teatro, una torre fronte teatro, una serra, una palestra, la talassoterapia e 297 metri quadrati di orto medicinale. Il tutto circondato da un parco da 580.477 metri quadri.

Berlusconi l’aveva fatta classificare come “sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del Consiglio” e lì aveva ospitato negli anni diversi protagonisti della politica internazionale: dal premier inglese Tony Blair (celebra la visita con la moglie del Ferragosto 2002, accolti da un Berlusconi in bandana) al ceco Mirek Topolánek, dai primi ministri spagnoli José Zapatero e José María Aznar, fino al presidente Usa George W. Bush.

Passati alla storia anche i diversi soggiorni dal 2003 al 2011 del presidente russo Vladimir Putin.