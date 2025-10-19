Quanto valgono i gioielli di Napoleone rubati nella rapina al Louvre, la storia e l'ombra del mercato nero

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La rapina spettacolare al Museo del Louvre ha riacceso timori e interrogativi sul destino dei gioielli della Corona: fra le opere trafugate il 19 ottobre potrebbero esserci pezzi collegati all’epoca napoleonica, con un valore storico e simbolico inestimabile. Attribuire oggi un prezzo preciso è sostanzialmente impossibile.

Cosa vuol dire “gioielli di Napoleone”

L’espressione “gioielli di Napoleone” non indica necessariamente che i rapinatori abbiano sottratto i pezzi più celebri.

Nella sezione dei Gioielli della Corona si trovano infatti sia capolavori noti sia oggetti meno famosi ma di enorme valore.

Domenica 19 ottobre è stata messa a segno una rapina Museo del Louvre

Alcune fonti parlano di almeno nove gioielli trafugati, tra cui collane, spille e un diadema.

Un oggetto sarebbe stato ritrovato all’esterno del museo, forse perso durante la fuga, mentre si ipotizza che la corona dell’imperatrice Eugenia sia rimasta gravemente danneggiata.

Non risultano invece conferme sul furto del celebre diamante Le Régent, uno dei più grandi del mondo.

Quanto valgono i gioielli di Napoleone

Sul piano materiale, oro, diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi hanno un valore facilmente stimabile: da migliaia a milioni di euro. Ma sul piano storico e culturale, il valore cresce in modo esponenziale.

Un gioiello appartenuto a Napoleone o Giuseppina Bonaparte può raggiungere decine di milioni di euro, grazie alla tracciabilità storica e all’unicità del pezzo.

Nel periodo imperiale la collezione contava più di 65.000 pietre preziose, molte delle quali andarono disperse dopo la caduta dell’Impero.

Quelle rimaste, custodite dal Louvre, rappresentano un patrimonio identitario irrinunciabile.

Il rischio del mercato nero

Il timore più grande è che i gioielli finiscano sul mercato nero dell’arte.

I ladri esperti tendono a smembrare i pezzi rubati: separano gemme e montature, fondono l’oro e immettono le pietre in circuiti clandestini, rendendole irriconoscibili.

Le forze di polizia francesi, in collaborazione con Europol e Interpol, stanno seguendo diverse piste per tracciare i movimenti dei rapinatori e bloccare eventuali vendite. Ogni ora che passa, però, rende più difficile il recupero.

L’elenco dei gioielli rubati

Nei prossimi giorni il Ministero della Cultura francese diffonderà l’elenco ufficiale degli oggetti rubati.

Solo allora sarà possibile capire l’entità del danno e le possibilità di recupero.

Per ora resta la consapevolezza di aver perso un frammento di memoria collettiva, una testimonianze uniche della storia imperiale francese.