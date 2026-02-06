Quanto valgono le medaglie olimpiche di Milano-Cortina ora che oro e argento sono ai massimi, le quotazioni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I primi record delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono già arrivati, e sono tutti nei valori delle medaglie. Secondo gli esperti, in questa edizione dei giochi olimpici i premi destinati al podio delle singole competizioni sono i più cari, un dato dovuto all’aumento dei costi dei metalli preziosi. A farne le spese sono stati soprattutto l’oro e l’argento: il primo ha subito un rincaro del 107%, il secondo addirittura del 200%.

Il valore delle medaglie delle Olimpiadi invernali 2026

Come anticipato, l’edizione 2026 dei Giochi Olimpici invernali già registra un primo record che riguarda il valore dei premi destinati ad atlete e atleti.

Il parco medaglie conta 700 unità in oro, argento e bronzo. Una medaglia d’oro vale 2116 euro, un rincaro del 107% rispetto a quello delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

ANSA

Una medaglia d’argento, invece, vale circa 1300 euro, una cifra che supera del 200% il valore delle scorse Olimpiadi estive.

Il prezzo meno incisivo è quello delle medaglie di bronzo, che secondo gli organizzatori – lo scrive SkyTg24 – costano 5,15 euro il pezzo.

Da cosa sono composte le medaglie in oro e bronzo

Le medaglie sono realizzate con materiali riciclati dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, in Italia. In una medaglia d’oro, del peso di 506 grammi, solo sei sono realizzati in oro, mentre tutto il resto è realizzato in argento.

Le medaglie di bronzo, invece, sono realizzate in rame e pesano 420 grammi. Il peso è misurato in once troy, l’unità di misura dei metalli preziosi. La medaglia d’oro conta 16 once troy, quella in bronzo 15.

A cosa è dovuto il rincaro delle medaglie per Milano-Cortina

Gli esperti fanno notare che l’aumento del prezzo dell’oro è dovuto all’acquisto da parte delle banche centrali, ma anche alla corsa degli investitori al bene rifugio, termine che indica quei beni che mantengono il loro valore reale nonostante le dinamiche del mercato.

L’aumento dell’argento, invece, sarebbe dovuto alla domanda degli investitori retail sempre più crescente. Un investitore retail è fondamentalmente un privato che opera per conto proprio, senza la mediazione di istituzioni e con una propria pianificazione, solamente tramite banche o broker.