Quanto vince il vincitore di MasterChef Italia tra montepremi in gettoni d'oro, libro di ricette e corso ALMA

MasterChef Italia 15 è arrivato alla finale. Il popolare cooking show di Sky avrebbe dovuto concludersi lo scorso giovedì, ma per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo è stato fatto slittare di una settimana. A sfidarsi all’ultimo piatto saranno i concorrenti Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Matteo C., detto Teo. A giudicare Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Il vincitore si metterà in tasca 100mila euro in gettoni d’oro e avrà la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette con Baldini+Castoldi, oltre a frequentare un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA.

MasterChef Italia 15: come funziona il montepremi

Il trionfatore riceverà 100mila euro in gettoni d’oro. Una cifra che, concretamente, quando viene incassata, si riduce. Sulla vincita si applica in genere una ritenuta fiscale del 20%.

C’è poi da considerare che si tratta non di denaro ma di oro. Per questo possono incidere anche i costi relativi alla conversione dei gettoni in soldi. E ancora, ci sono da calcolare le oscillazioni della quotazione del metallo.

Per tali motivi, dei 100mila euro, dopo le operazioni di cambio, ne rimangono tra i 65mila e gli 80mila euro.

Al vincitore non solo gettoni d’oro: pubblicazione del libro di ricette e corso ALMA

Non solo oro per chi raggiungerà il gradino più alto del podio. Chi si posizionerà davanti a tutti avrà anche la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini+Castoldi e di frequentare un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

I finalisti

A staccare il pass per la finale c’è stata la giovane cuoca Carlotta, 25 anni, originaria della provincia di Biella. Nel corso del suo cammino nel cooking show ha conquistato ben quattro Mystery Box e ottenuto sia una Golden Pin che una Green Pin.

L’altra finalista è Dounia, 28 anni, OSS di origini marocchine che risiede a Bassano del Grappa.

Ecco poi Matteo Rinaldi, graphic designer di 28 anni, proveniente dalla provincia di Bergamo. Il suo desiderio è gestire una bakery in stile francese.

A completare la rosa dei finalisti c’è Matteo C., studente di International Marketing di 23 anni.