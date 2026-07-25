Quarta ondata di caldo, quando arriverà. Temperature e picchi mai così elevati
Dopo una tregua con rovesci e temporali, in Italia sta per arrivare la quarta ondata di caldo
La tregua dal caldo intenso durerà ancora poco. Dopo il calo delle temperature registrato in diverse aree del Paese, l’Italia si prepara a una nuova fase meteo caratterizzata prima da temporali violenti e poi dal ritorno dell’anticiclone africano. La quarta ondata di calore della stagione dovrebbe arrivare a partire da mercoledì 29 luglio con temperature che torneranno rapidamente sopra la media e con punte molto elevate.
- Quando arriva la quarta ondata di caldo
- In Italia temperature fino a 41-43 gradi
- Il ruolo del caldo sui mari italiani
- La minaccia de El Niño
Quando arriva la quarta ondata di caldo
Da mercoledì 29 luglio l’anticiclone africano dovrebbe tornare a espandersi sull’Italia, aprendo la quarta ondata di calore della stagione.
La risalita delle temperature partirà dal Nord, ma in pochi giorni coinvolgerà gran parte del Paese.
I valori torneranno su livelli pienamente estivi e in molte città potranno superare ampiamente la media del periodo.
Secondo iLMeteo.it, i termometri potranno raggiungere di nuovo i 38-39 gradi in Pianura Padana, a Firenze, Roma e in buona parte del Sud.
Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, nei prossimi giorni l’Italia dovrà affrontare due fasi distinte.
Ci sarà una parentesi di maltempo nel weekend e poi una nuova fiammata sahariana destinata a durare almeno fino al 10 agosto.
In Italia temperature fino a 41-43 gradi
La fase più intensa della nuova ondata di caldo è prevista nella prima decade di agosto.
Le proiezioni indicano punte superiori ai 40-41 gradi a Firenze e Bologna.
Anche Milano, Torino e Roma potrebbero arrivare fino a 39 gradi.
Nelle aree più calde del Centro-Sud non sono esclusi picchi tra 41 e 43 gradi.
Il caldo potrebbe essere accompagnato anche da afa, soprattutto nelle ore serali e notturne, rendendo più difficile il recupero fisico dopo le giornate più torride.
Solo sulle Alpi potrebbero verificarsi brevi parentesi instabili, ma il quadro generale resterà dominato dall’anticiclone africano.
Il ruolo del caldo sui mari italiani
Come riporta Quotidiano Nazionale, il forte riscaldamento delle acque mediterranee è uno degli elementi che può rendere più estremi i fenomeni meteo.
Quando il mare raggiunge temperature molto alte, aumenta l’energia disponibile nell’atmosfera.
Questo può favorire temporali violenti quando una perturbazione o aria più fresca entra in contatto con masse d’aria calde e umide.
Il fenomeno può spiegare l’intensità attesa per il maltempo di domenica lungo le coste liguri e tirreniche.
Inoltre, mari molto caldi possono contribuire a mantenere temperature elevate anche dopo il tramonto, soprattutto nelle città costiere e nelle aree urbanizzate.
La minaccia de El Niño
La quarta ondata di caldo dell’estate 2026 potrebbe essere solo un antipasto di quanto potrebbe accadere nel 2027.
Come riportato da Adnkronos, secondo i ricercatori della fondazione Berkeley Earth, il fenomeno El Niño in intensificazione nell’Oceano Pacifico potrebbe diventare uno dei più intensi mai osservati.
Il climatologo Zeke Hausfather ha spiegato che, secondo una serie di modelli climatici, il picco di questo El Niño potrebbe superare il precedente record con un margine molto ampio.
L’esperto ha anche indicato la possibilità che l’evento, combinato con il riscaldamento globale, possa contribuire a portare le temperature medie del pianeta nel 2027 fino a 1,7 gradi sopra la media preindustriale.
Secondo la Noaa statunitense, esiste una probabilità dell’80% che si sviluppi un evento molto forte entro la fine dell’anno, con condizioni di El Niño destinate a persistere almeno fino ad aprile 2027.