Quarta ondata di calore, le previsioni di Luca Mercalli sul caldo e sulla fine dell'estate: "Record assoluto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il climatologo Luca Mercalli prevede ancora un paio di giorni di caldo intenso prima di un calo delle temperature dal 7 agosto, con temporali al Nord. L’estate 2026 ha ottime probabilità di diventare la più calda della storia climatica italiana, pari o superiore a quella del 2003 e potenzialmente “la più fresca tra le future estati”.

Caldo, quanto dura secondo Luca Mercalli

Il countdown verso la fine dell’ondata di calore che sta soffocando l’Italia è ormai partito, ma la tregua non sarà immediata.

Lo ha spiegato il climatologo Luca Mercalli, ospite di “In Onda” su La7, tracciando un quadro delle prossime giornate: “Ancora un paio di giorni veramente caldi sono quelli che ci aspettano, poi dal giorno 7 c’è una flessione delle temperature di qualche grado”.

ANSA

Il calo sarà accompagnato da fenomeni temporaleschi al Nord Italia, seguiti da una lieve ripresa del caldo nei giorni successivi, senza però che l’orizzonte previsionale si spinga oltre la metà del mese.

“Più in là del 10-15 di agosto non si va, quindi tutto può ancora capitare” ha sottolineato il climatologo.

Quando finisce l’estate 2026

Il presidente della Società Meteorologica Italiana non si è limitato alle previsioni di breve periodo, offrendo un bilancio dell’intera stagione. Secondo Mercalli l’estate 2026 si concluderà il 31 agosto, con concrete possibilità di entrare nei libri di storia climatica.

“Ha veramente ottime probabilità di diventare la più calda in assoluto della storia climatica italiana e anche in gran parte dell’Europa occidentale. Se non sarà la prima sarà la seconda, più o meno pari merito con quella del 2003”.

Gli effetti del calore sull’Italia

Nel corso dell’intervista Mercalli ha toccato anche gli effetti del caldo sulle risorse idriche e sui ghiacciai alpini, segnalando come il Po rischi di avvicinarsi o superare il minimo storico fatto segnare nel luglio 2022.

A ciò si aggiunge uno zero termico stabilmente sopra i 4.500 metri che sta compromettendo l’equilibrio dei ghiacciai, Plateau Rosa compreso.

Il climatologo ha collegato questi fenomeni all’aumento delle emissioni di gas serra, indicando come contromisure concrete la riqualificazione energetica degli edifici, l’uso di energie rinnovabili, una riduzione degli spostamenti aerei e un’alimentazione meno legata alle proteine animali.

Le previsioni di Mercalli si inseriscono in un quadro già delineato nei giorni scorsi da altre uscite pubbliche del climatologo, che aveva indicato il 10 agosto come primo possibile spartiacque per un’attenuazione del caldo, sottolineando come giugno e luglio 2026 abbiano già superato i record mensili di temperatura.