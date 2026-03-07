Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di trenta allacci abusivi scoperti e numerosi proprietari denunciati per furto di energia elettrica il bilancio di una vasta operazione di controllo straordinario condotta dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Librino. L’intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, è stato realizzato nei giorni scorsi con la collaborazione della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, con il supporto tecnico della società di distribuzione dell’energia elettrica.

Operazione congiunta nel quartiere Librino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Catania nel quartiere di Librino, dove le forze dell’ordine hanno avviato un’attività di controllo straordinario per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai furti di energia elettrica. L’intervento ha visto la partecipazione coordinata degli agenti del Commissariato di Librino, della Polizia Locale e dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno garantito la sicurezza durante tutte le fasi degli accertamenti.

Scoperti trenta allacci abusivi in due palazzine

Le verifiche si sono concentrate in due palazzine situate in viale Moncada e in zona San Giorgio. Qui, i poliziotti hanno ispezionato i vani dei contatori elettrici, rilevando subito numerose anomalie. Per chiarire la situazione, è stato richiesto l’intervento di una squadra di operai specializzati della società di distribuzione dell’energia elettrica. Gli accertamenti tecnici hanno confermato la presenza di trenta utenze collegate abusivamente alla rete elettrica tramite la manomissione dei contatori.

Rischi per la sicurezza e ripristino della legalità

I tecnici hanno lavorato per ripristinare le condizioni di sicurezza, eliminando i cavi di fortuna utilizzati per bypassare i contatori e alimentare elettrodomestici ad alto consumo senza alcun costo. Sono stati riscontrati casi gravi di collegamenti improvvisati, privi di protezioni, che hanno rappresentato un serio rischio per gli inquilini degli appartamenti coinvolti.

Denunce per furto di energia elettrica

Gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei proprietari delle unità abitative interessate, che sono stati denunciati per furto di energia elettrica. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli effettivi utilizzatori delle abitazioni che, al momento dei controlli, sono risultate vuote.

Controlli anche sulle attività commerciali

Un’altra fase dell’operazione ha riguardato le attività commerciali della zona. Gli agenti del settore “annona” della Polizia Locale hanno riscontrato alcune irregolarità amministrative. In particolare, un autolavaggio è stato sanzionato con 600 euro per criticità nello smaltimento delle acque reflue, mentre una rivendita di ortofrutta ha ricevuto una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Posti di controllo e verifiche su persone e veicoli

Durante l’operazione, sono stati istituiti diversi posti di controllo. Gli agenti hanno identificato 150 persone, di cui 40 già note alle forze dell’ordine, e hanno controllato 70 veicoli tra auto e scooter. Sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, mancata copertura assicurativa e assenza di revisione periodica. In questi casi, sono scattate misure accessorie come il ritiro della patente, il sequestro amministrativo e la sospensione dalla circolazione.

