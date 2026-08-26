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Un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria ha portato alla cattura di un cinquantanovenne originario di Siderno, ricercato per traffico internazionale di stupefacenti. L’uomo, coinvolto in un tentativo di importazione di quasi due tonnellate di cocaina, è stato individuato e fermato nel pomeriggio di ieri, 24 agosto 2026, in una località costiera dell’alto ionico reggino. L’arresto è avvenuto dopo che il soggetto si era sottratto all’esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini e la fuga del ricercato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una complessa attività investigativa volta a ricostruire le dinamiche di un vasto traffico internazionale di stupefacenti gestito da soggetti catanesi. Questi ultimi, per alcune fasi dell’operazione, si erano rivolti a contatti calabresi, noti per la loro esperienza nel settore. L’uomo arrestato, originario di Siderno, era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania il 15 luglio scorso, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo etneo.

Il tentativo di importazione e il carico abbandonato

L’indagine ha permesso di accertare che il cinquantanovenne, in concorso con altri soggetti catanesi, avrebbe tentato di importare in Italia un ingente quantitativo di cocaina, pari a quasi due tonnellate. Il carico, tuttavia, era stato abbandonato in mare da altri complici, poco al largo delle coste catanesi, nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Il recupero della droga non è andato a buon fine grazie al tempestivo intervento dei militari della Guardia di Finanza, che hanno impedito che la sostanza stupefacente venisse recuperata e immessa sul mercato.

Il contesto mafioso e le accuse

Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni degli indagati sono accusati di aver agito con metodo mafioso e con l’obiettivo di agevolare le attività del clan Cappelo-Bonaccorsi. L’uomo di Locri, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a associazione mafiosa di tipo ‘ndranghetistico, stupefacenti, armi ed estorsione, avrebbe avuto un ruolo attivo nelle operazioni di ricerca e recupero del carico di cocaina abbandonato in mare.

L’arresto sulla costa reggina

Acquisita la notizia della sua irreperibilità, gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno avviato una discreta attività di osservazione, monitorando luoghi e persone frequentate in passato dal ricercato. Nel pomeriggio di ieri, in una località costiera dell’alto ionico reggino, i poliziotti hanno notato due persone che si dirigevano verso la spiaggia di uno stabilimento balneare. Insospettiti dai movimenti di uno dei due, si sono avvicinati e hanno riconosciuto il latitante.

Documenti falsi e tentativo di disfarsi dello smartphone

Al momento dell’arresto, il cinquantanovenne era in possesso di un documento di identità con false generalità, nel tentativo di eludere il riconoscimento. Durante le fasi della cattura, ha cercato di disfarsi dello smartphone gettandolo in mare, ma il dispositivo è stato prontamente recuperato dagli agenti. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il ruolo della collaborazione tra forze dell’ordine

L’operazione, che ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Reggio Calabria, la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e la Guardia di Finanza, rappresenta un ulteriore colpo alle organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di stupefacenti e al sostegno delle attività mafiose. Il successo dell’intervento conferma l’efficacia delle strategie investigative e della cooperazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata.

IPA