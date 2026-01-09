Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno. Il soggetto, minorenne, è stato fermato con l’accusa di rapina dopo aver compiuto quattro aggressioni armate nel centro cittadino. I fatti sono avvenuti il 9 gennaio 2026 quando il ragazzo, armato di coltello, ha minacciato e derubato diversi passanti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il responsabile e restituire parte della refurtiva alle vittime.

Quattro aggressioni con rapina a Salerno

L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina di venerdì 9 gennaio quando la Centrale Operativa della Questura di Salerno ha ricevuto una segnalazione relativa a un tentativo di furto su un’autovettura parcheggiata nei pressi di Piazza della Concordia.

La segnalazione è arrivata da un uomo che, sorprendendo il giovane all’interno della propria auto, è stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare il portamonete. La vittima, con prontezza, è riuscita a fuggire e a contattare il numero di emergenza.

La sequenza delle rapine nel centro cittadino

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti intervenuti il giovane, dopo il primo furto, ha continuato la sua azione criminale compiendo altre tre rapine in rapida successione.

La seconda vittima è stata un uomo anziano al quale è stato sottratto il telefono cellulare. Poco dopo il ragazzo ha avvicinato un giovane in attesa dell’autobus, intimandogli la consegna del portafogli sotto la minaccia dell’arma. Infine la quarta aggressione ha avuto come bersaglio un passante che stava utilizzando il bancomat lungo il lungomare Trieste, costretto a consegnare del denaro sotto minaccia.

L’intervento delle forze dell’ordine

Durante l’ultima rapina una Volante dell’U.P.G.S.P. è giunta sul posto, attirata dalle richieste di aiuto di una delle vittime. Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare il giovane, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione.

In supporto è intervenuta anche una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’Operazione “Strade Sicure”. Il ragazzo, identificato come minorenne straniero in possesso di permesso di soggiorno, si era allontanato poche ore prima da una struttura di accoglienza.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Nel corso della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di un coltellino e di un coltello da cucina, oltre agli oggetti sottratti alle prime due vittime.

Queste ultime, nel frattempo, sono state invitate presso gli uffici dell’U.P.G.S.P. per formalizzare la denuncia e raccontare quanto accaduto agli operatori di polizia.

Le procedure dopo l’arresto

Del fermo è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, che ha disposto l’accompagnamento del giovane presso un Centro di Prima Accoglienza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

