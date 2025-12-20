Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti e numerose sanzioni amministrative il bilancio delle recenti operazioni di controllo condotte dalla Polizia di Stato lungo il litorale romano. Gli interventi sono stati effettuati nelle aree di Acilia, Dragona, Villaggio San Francesco e Torvajanica, dove sono stati contrastati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni a pubblico ufficiale. Le attività sono state intensificate per rispondere alla crescente presenza di reati legati agli stupefacenti e per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Operazioni di controllo e arresti: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime ore sono stati rafforzati i controlli nelle zone del litorale romano, in particolare nei quartieri di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco. Queste aree sono state individuate come punti critici per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno intensificato la loro presenza, portando a risultati concreti nel contrasto alla criminalità locale.

Due arresti per spaccio di crack ad Acilia

Nel corso di uno dei controlli mirati, un uomo e una donna sono stati fermati dagli agenti mentre recuperavano una busta nascosta all’interno di una mattonella in un parco giochi di Acilia. All’interno della busta sono stati rinvenuti 20 involucri di crack, pronti per essere immessi sul mercato locale. I due sono stati immediatamente arrestati dagli operatori del X Distretto Lido di Roma, che hanno così interrotto un episodio di spaccio in flagranza di reato. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti nella zona.

Arresto per lesioni a pubblico ufficiale a Torvajanica

Un altro episodio significativo si è verificato in zona Torvajanica, dove un ragazzo tunisino di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dal padre di una ragazza, preoccupato per il comportamento del giovane nei confronti della figlia.

Il ragazzo si era recato presso l’abitazione della famiglia per recuperare alcuni effetti personali, ma all’arrivo della pattuglia del commissariato Fiumicino ha reagito con violenza, aggredendo gli agenti con calci e pugni. Solo grazie all’intervento dei colleghi del X Distretto, il giovane è stato bloccato e tratto in arresto. Nell’aggressione, due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15 giorni e 30 giorni.

Esecuzione di ordine di carcerazione per rapina e altri reati

Nel corso delle stesse attività, gli agenti del X Distretto hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 46 anni, già condannato per rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dovrà scontare un residuo pena di un anno e 5 mesi di reclusione, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto rappresenta un ulteriore risultato nell’attività di contrasto ai reati predatori e contro la pubblica amministrazione nella zona del litorale romano.

Controlli amministrativi e sanzioni ai locali

Parallelamente alle operazioni di polizia giudiziaria, sono stati effettuati accertamenti amministrativi presso 2 esercizi commerciali della zona. A seguito delle verifiche, sono state contestate 5 sanzioni per un importo complessivo di circa 8500 euro. Questi controlli mirano a garantire il rispetto delle normative vigenti e a prevenire eventuali irregolarità che possano favorire attività illecite o compromettere la sicurezza dei cittadini.

Posti di controllo e identificazioni

Nel corso delle operazioni sono stati istituiti 10 posti di controllo, durante i quali gli agenti hanno fermato 80 autovetture e identificato 136 persone. Una sanzione è stata elevata per violazione del Codice della Strada. Inoltre, 3 persone prive di documenti di identità sono state accompagnate negli uffici di polizia per gli accertamenti necessari alla loro identificazione. Queste attività di controllo rappresentano un importante strumento di prevenzione e deterrenza nei confronti della criminalità diffusa.

IPA