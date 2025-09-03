Quattro concerti dei Radiohead a Bologna a novembre 2025, dove comprare i biglietti e quando sono in vendita

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I Radiohead hanno annunciato a sorpresa un tour europeo per il 2025. Un evento per i fan della band, che non si esibisce in concerto dal 2018. Le città scelte sono Madrid, Londra, Copenaghen, Berlino e, in Italia, Bologna. Quattro date nella città emiliana, per chi riuscirà ad aggiudicarsi i biglietti, protetti da un sistema contro il bagarinaggio.

Radiohead in concerto dopo 7 anni

Con un annuncio completamente inaspettato, i Radiohead, una delle più importanti band della loro generazione e tra gli interpreti più influenti del rock negli ultimi 30 anni, hanno comunicato che terranno, alla fine del 2025, un tour europeo.

La band non si esibisce dal 2018 e nel giro di poco più di un mese suonerà per 20 volte in cinque città europee: Madrid, Londra, Copenaghen, Berlino e Bologna, tra il 4 novembre e il 12 dicembre di quest’anno.

Le quattro date italiane si terranno tutte nel capoluogo emiliano, il 14, 15, 17 e 18 novembre. Per ottenere i biglietti però, sarà necessario navigare un sistema pensato per evitare gli acquisti di massa da parte dei bagarini.

Come ottenere i biglietti per i Radiohead

Il primo passaggio per poter acquistare i biglietti per i prossimi concerti europei dei Radiohead sarà registrarsi sul sito radiohead.com. Un’operazione possibile solo dal 5 settembre alle 11:00, per sole 60 ore, fino alle 23 del 7 settembre.

La vendita dei biglietti vera e propria comincerà, esclusivamente per le persone registrate, il 12 settembre, fino all’esaurimento della disponibilità dei ticket, probabilmente poche ore dopo l’apertura.

La registrazione sarà necessaria per tentare di evitare il fenomeno del bagarinaggio su internet, che ha portato i prezzi dei biglietti di altri grandi concerti molto attesi a cifre esorbitanti.

Le dichiarazioni di Philip Selway

Il batterista dei Radiohead Philip Selway ha raccontato come la band ha deciso di ricominciare a suonare dopo sette anni di pausa:

L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo.