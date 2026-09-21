Quattro furti in una notte a Padova, 44enne arrestato dopo la segnalazione di un residente

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È stato eseguito un arresto per furti in abitazione a Padova. Un uomo di 44 anni, originario della Repubblica Dominicana e senza fissa dimora, è stato fermato nella notte tra sabato e domenica in via Tunisi, dopo essere stato riconosciuto come autore di quattro episodi di furto avvenuti lo scorso luglio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un residente, che ha notato movimenti sospetti nel giardino condominiale. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Padova su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’identificazione e la segnalazione decisiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un’attenta attività investigativa della Squadra Mobile, che ha permesso di ricostruire nel dettaglio la serie di furti avvenuti nella notte del 23 luglio scorso.

La svolta nelle indagini è arrivata nella notte tra sabato e domenica, quando un cittadino residente in via Tunisi ha notato uno sconosciuto aggirarsi con fare sospetto nel giardino condominiale. L’uomo, che si muoveva tra le biciclette parcheggiate e si guardava attorno per assicurarsi di non essere osservato, ha insospettito il residente, che ha prontamente contattato il 113. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato il sospetto e, dopo un controllo delle sue generalità, hanno scoperto che era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Padova, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato è un 44enne nato nella Repubblica Dominicana, in Italia da oltre 20 anni e senza fissa dimora. Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. La sua posizione è stata aggravata dalla recente ordinanza cautelare, emessa in seguito alle indagini che lo hanno individuato come autore di quattro furti in abitazione commessi nella notte del 23 luglio a Padova.

La ricostruzione dei furti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, nella notte del 23 luglio il 44enne si è reso protagonista di una serie di furti in diverse abitazioni della città. Il primo episodio si è verificato in via Traù, dove l’uomo è entrato nel giardino di una casa e ha tentato di forzare un’autovettura parcheggiata, danneggiando il sistema di accensione nel tentativo di appropriarsi del veicolo. Non riuscendo nel suo intento, ha comunque sottratto occhiali da sole e altri oggetti custoditi all’interno dell’auto.

Poco dopo, sempre nella stessa via, il sospetto si è introdotto in una seconda abitazione, da cui ha asportato vari oggetti, tra cui un paio di occhiali del valore di 600 euro, una borsa di valore e alcune decine di euro in contanti trovate su un comodino.

Successivamente, l’uomo si è spostato in un condominio poco distante, dove è riuscito a rubare dal sottoscala una bicicletta da uomo con seggiolino per bambini e una seconda bici da donna, entrambe di proprietà di residenti dello stabile.

L’ultima incursione della notte si è svolta in via Bassi, dove il 44enne ha infranto il vetro di un’altra abitazione e si è introdotto nell’appartamento. Tuttavia, è stato messo in fuga dall’intervento di un vicino che si è accorto della sua presenza.

Le indagini e l’emissione dell’ordinanza cautelare

Dopo la serie di furti, la Squadra Mobile ha avviato un’indagine approfondita, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Grazie a queste riprese, gli investigatori sono riusciti a ricostruire con precisione tutti gli episodi contestati e a identificare il responsabile. L’esito delle indagini è stato raccolto in un’informativa dettagliata, trasmessa al Pubblico Ministero, che ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione del provvedimento restrittivo nei confronti del 44enne. L’ordinanza è stata emessa pochi giorni prima dell’arresto.

L’arresto e la situazione attuale

Nella tarda serata di sabato, il 44enne è stato nuovamente visto aggirarsi in un condominio di via Tunisi. Il comportamento sospetto ha spinto un residente a chiamare la Polizia, che è intervenuta tempestivamente. Gli agenti hanno verificato che l’uomo non avesse commesso alcun reato in quel momento, ma il controllo delle sue generalità ha fatto emergere il provvedimento cautelare pendente. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per una completa identificazione e, al termine degli accertamenti, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica.

IPA