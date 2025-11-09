Quattro giovani vandalizzano un'ambulanza in servizio a Milano, denunciati dai carabinieri

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Quattro ragazzi tutti di età compresa tra i 19 e i 25 anni hanno assaltato e vandalizzato un’ambulanza in sosta a Milano mentre i paramedici stavano prestando soccorso a una persona all’interno di un palazzo della zona sud est della città. I quattro sono stati tutti rintracciati mentre si allontanavano e denunciati dai carabinieri.

Quattro giovani attaccano un’ambulanza

Nella notte tra l’8 e il 9 novembre un gruppo di quattro ragazzi, tutti italiani tra i 19 e i 25 anni, hanno attaccato e vandalizzato un’ambulanza ferma in sosta con le luci d’emergenza accese.

I paramedici dell’ambulanza stavano prestando soccorso a una persona che aveva chiamato il 118 in un palazzo di via Lattuada, nella zona sud est di Milano, quando i quattro ragazzi hanno attaccato il mezzo.

Come riporta il sito internet del quotidiano Il Giorno, i ragazzi hanno danneggiato la carrozzeria dell’ambulanza e divelto i tergicristallo del mezzo.

La denuncia dei carabinieri

Accortosi di quanto accaduto, il personale del 118 ha subito avvertito le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri.

Poco dopo i militari sono riusciti a rintracciare e a fermare i quattro ragazzi mentre si stavano allontanando dall’ambulanza danneggiata.

Tutti i membri del gruppetto sono stati denunciati dagli stessi carabinieri e dovranno rispondere di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Notte di arresti a Milano

Durante la stessa notte le forze dell’ordine sono dovute intervenire più volte a Milano per denunciare o arrestare alcuni giovani. Il primo caso ha coinvolto due minorenni, di 17 e 16 anni.

I due sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Porta Monforte poco dopo mezzanotte, per aver rapinato e minacciato con un coltello un loro coetaneo.

Un altro episodio simile è avvenuto in zona Navigli, dove due minorenni, un 15enne e un 13enne non imputabile, sono stati bloccati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano per una rapina commessa ai danni di altri minorenni.