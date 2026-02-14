Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro minorenni denunciati: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Latina, dove alcuni giovani sono stati sorpresi con una pistola replica priva del tappo rosso nei pressi di un noto fast food. Gli adolescenti, tutti di nazionalità indiana, sono stati segnalati per possesso e uso di arma da fuoco in luogo pubblico e riaffidati ai genitori dopo gli accertamenti.

Minorenni armati a Latina

L’episodio ha avuto origine da una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Latina. Un cittadino ha riferito la presenza di alcune persone armate nei pressi del parcheggio del McDonald situato presso le autolinee di via Emanuele Filiberto. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti tempestivamente sul posto per verificare la situazione.

Giunti sul luogo indicato i poliziotti hanno identificato quattro minorenni, tutti cittadini stranieri di nazionalità indiana. Durante il controllo tre di loro sono stati trovati in possesso di una pistola replica priva del tappo rosso, che riproduceva fedelmente una Walther PPK. L’arma, realizzata in metallo e con la canna occlusa, è stata sequestrata insieme a un bossolo esploso rinvenuto nell’area del parcheggio.

La ricostruzione dei fatti grazie alle testimonianze

Le testimonianze raccolte dagli agenti, sia da persone presenti sia da due minori che hanno assistito all’episodio, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riferito, uno dei ragazzi avrebbe passato la pistola agli altri che a turno avrebbero esploso un colpo in aria. Nonostante si trattasse di una replica, l’arma risultava potenzialmente pericolosa per l’assenza del tappo rosso e la sua struttura in metallo.

I quattro minorenni sono stati accompagnati presso la Questura di Latina per essere sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura dei Minori di Roma, in base all’art. 4 della legge 110/75 e all’art. 110 del Codice Penale, che regolano il possesso e l’uso di armi in luogo pubblico. Successivamente, i ragazzi sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.

