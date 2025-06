Quattro morti nell'incidente a Frosinone sulla Casilina, chi erano le vittime del frontale tra due auto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Drammatico incidente a Frosinone, due auto si sono scontrate frontalmente sulla Casilina. Tragico il bilancio: quattro morti. A perdere la vita sul colpo quattro uomini, due a bordo di una Mercedes 200 E, due in viaggio su un’Alfa Romeo 147. I nomi delle vittime sono Franco Ricci, Maurizio Arduini, Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco. I primi tre erano residenti nel capoluogo della Ciociaria, Fiacco abitava a Torrice.

Incidente a Frosinone, 4 morti: chi erano le vittime

Il violentissimo frontale si è verificato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno su via Casilina. A bordo della Mercedes 200 E c’erano Franco Ricci, 71 anni, e il passeggero Maurizio Arduini, 65 anni. Nell’altra vettura coinvolta nello schianto, un’Alfa Romeo 147, c’erano Gianni Fiacco, 25 anni, e Danilo Cantagallo, 31 anni.

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. I carabinieri sono al lavoro per risalire all’esatta dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno operato per diverse ore per riuscire a estrarre le vittime dalle lamiere.

Fonte foto: ANSA Un’immagine delle auto coinvolte nel frontale

Chi erano Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco

Danilo Cantagallo era residente a Frosinone, nella zona Pescara. Si era diplomato all’istituto Leonardo da Vinci e lavorava nella ditta di imballaggi Tagliaboschi. Era conosciuto nell’ambiente sportivo della zona. Era il capitano della squadra calcio a 5 Eagles Frosinone ed era soprannominato ‘Gaucho’.

Gianni Fiacco era originario di Pofi ed era residente a Torrice. Era dipendente in un’impresa edile ed era diventato amico di Cantagallo quando lavorò con lui nell’azienda Tagliaboschi. Era soprannominato ‘Brinx’ e aveva una grande passione per il rally.

Lutto cittadino a Frosinone

A Frosinone il sindaco Riccardo Mastrangeli, tramite un messaggio social, ha fatto sapere che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali: “Sarà proclamato il lutto cittadino per permettere a tutta la comunità di partecipare al dolore e di rendere omaggio alla memoria delle vittime. Erano persone conosciute e stimate nelle comunità di Frosinone e Torrice”.

“La loro scomparsa improvvisa – ha aggiunto il primo cittadino – lascia un vuoto incolmabile nei cuori delle loro famiglie e di tutti noi. In questo momento di profondo lutto, esprimo a nome dell’intera amministrazione comunale di Frosinone e di tutti i Frusinati le più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa immane tragedia. Ci stringiamo intorno a loro con affetto e vicinanza, condividendo il loro dolore e la loro perdita”.

Le cause dell’incidente, ha spiegato sempre il sindaco, “sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Invito tutti i cittadini a raccogliersi in un momento di cordoglio e riflessione, ricordando con rispetto e affetto le persone che hanno perso la vita nel tragico incidente della scorsa notte, stringendosi intorno alle loro famiglie”.

“La bandiera del Comune sarà esposta a mezz’asta in segno di lutto. Tutte le feste e le manifestazioni previste nel capoluogo, da oggi e fino al giorno dei funerali, sono annullate”, ha concluso il primo cittadino.

Anche il sindaco di Torrice Alfonso Santangeli ha espresso parole di dolore: “Una tragedia che lascia senza parole. Torrice perde un ragazzo straordinario, generoso, sempre pronto a mettersi in gioco per gli altri. A nome di tutta l’amministrazione e della comunità, esprimo profondo cordoglio alla famiglia Fiacco, ai suoi amici e a tutti i familiari delle vittime.”