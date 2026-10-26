Quattro operai morti nell'incidente tra auto e tir a Naro sulla statale 123, stavano andando a lavorare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente stradale nell’Agrigentino. Quattro operai sono morti mentre si stavano dirigendo nelle campagne di Naro. L’incidente sulla strada statale 123 ha visto la Fiat Punto sulla quale viaggiavano scontrarsi con un Tir. L’impatto è stato molto violento. L’uomo alla guida del mezzo pesante, un 43enne, è risultato illeso. Le vittime sono tutte originarie di Canicattì, con un’età dai 53 ai 64 anni.

Incidente a Naro: quattro morti

Intorno alle sette del mattino una Fiat Punto si è scontrata con un Tir. L’incidente ha procurato la morte di quattro persone, lavoratori che si stavano dirigendo ai campi.

L’impatto è stato violentissimo: mentre l’uomo alla guida del Tir non ha subito danni, Antonio Agrò, 65 anni, Diego Giordano, 54 anni, Antonino Di Vincenzo, 60 anni, e Gioacchino Ferrigno, 63 anni, hanno perso la vita.

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L’incidente si sarebbe verificato lungo la strada statale 123 di Licata all’altezza del km 7.0 in territorio di Naro.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare e citata da AgrigentoNotizie, l’incidente sarebbe avvenuto durante un tentativo di sorpasso.

Si è trattato di un frontale molto violento. L’utilitaria è stata travolta dal mezzo pesante e ha riportato danni ingenti. L’auto risulta, secondo le immagini pubblicate sul quotidiano locale, senza la parte superiore e il lato del guidatore.

Niente da fare per i quattro braccianti che si stavano dirigendo nei campi per la raccolta delle olive. Il conducente del Tir, un 43enne di Campobello di Licata, avrebbe riportato delle ferite lievi, ma risulta illeso e non in pericolo di vita.

Le vittime

L’incidente ha coinvolto quattro lavoratori di Canicattì. Sono quattro braccianti italiani dai 53 ai 64 anni.

Le vittime dell’incidente sono: Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, Antonino Di Vincenzo, 60 anni e Gioacchino Liborio.

Per estrarre i corpi dalla vettura, che si è accartocciata per l’impatto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto carabinieri e polizia stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre il traffico risulta bloccato per permettere gli accertamenti e la rimozione dei mezzi.