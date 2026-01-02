Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone sono state denunciate e numerosi giochi pirotecnici sono stati sequestrati dalla polizia a Brindisi e Mesagne, durante i festeggiamenti di fine anno. Gli interventi sono stati effettuati per garantire la sicurezza pubblica e prevenire accensioni pericolose e l’uso non autorizzato di materiale esplodente.

Il dispiegamento di forze per la vigilia di Capodanno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo sono state intensificate in occasione della notte di Capodanno.

In particolare, il personale del Commissariato PS di Mesagne è intervenuto pochi minuti prima della mezzanotte nel centro storico della cittadina, nei pressi di piazza Orsini, dove era in corso un concerto per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

I giochi pirotecnici sequestrati a Mesagne

Durante i controlli gli agenti hanno individuato e sequestrato 12 batterie categoria F2 da 100 colpi ciascuna e 3 batterie fontana della stessa categoria.

Il materiale era già stato posizionato sulla pubblica via e risultava pronto per essere acceso, nonostante la presenza di un cospicuo numero di persone nelle immediate vicinanze, aumentando così il rischio di accensioni pericolose e possibili incidenti.

Le prime denunce

Nella stessa notte, sempre a Mesagne, la Polizia di Stato ha sorpreso due mesagnesi intenti ad accendere fuochi pirotecnici sulla pubblica via.

I due sono stati denunciati per accensioni pericolose, reato aggravato dalla presenza di molte persone nei pressi del luogo scelto per l’accensione dei fuochi. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato che la situazione potesse degenerare, mettendo a rischio l’incolumità dei presenti.

Perquisizioni e sequestri a Brindisi

Nel pomeriggio del 31 dicembre, le Volanti della Questura di Brindisi hanno effettuato una perquisizione presso un’abitazione sospettata di custodire armi, munizioni o materiale esplodente.

L’appartamento, di proprietà di un noto pregiudicato brindisino, è stato sottoposto a un accurato controllo che ha permesso di rinvenire materiale pirotecnico non in libera vendita e strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il giovane proprietario dell’abitazione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Durante la perquisizione era presente anche la madre del destinatario, la quale ha rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire un documento di riconoscimento agli agenti.

Per questo comportamento, giudicato censurabile, la donna è stata denunciata in stato di libertà e la sua posizione è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

IPA