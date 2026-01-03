Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone arrestate altre cinque denunciate a Genova, dove sono stati eseguiti numerosi interventi per contrastare i reati predatori. Gli episodi, avvenuti in diverse zone della città, hanno visto coinvolti cittadini stranieri e italiani, tutti accusati di furto aggravato o tentato furto, con alcuni casi di lesioni e possesso di armi improprie.

I controlli intensificati

Venerdì 2 gennaio gli agenti hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di Genova, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati predatori.

L’attività, definita incessante e capillare, ha portato a risultati concreti in diversi quartieri della città.

Via Donghi: arrestati quattro giovani per furto aggravato

Il primo episodio si è verificato in via Donghi, intorno alle ore 17.00. Qui, una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha permesso di individuare quattro cittadini rumeni, di 25, 21, 19 e 18 anni, che avevano appena commesso un furto di profumi all’interno di un negozio. I quattro, dopo aver sottratto la merce, sono fuggiti a bordo di un’auto, ma la Sala Operativa della Questura è rimasta in costante contatto con il cittadino che aveva segnalato il fatto, monitorando gli spostamenti dei sospetti.

Le volanti del Commissariato Centro sono intervenute rapidamente e, grazie alla targa fornita, hanno rintracciato l’auto in via Giacometti, dove è stata bloccata. Durante il controllo gli agenti hanno trovato ai piedi dei sedili posteriori 4 profumi di marca, con confezioni danneggiate e senza ricevuta di pagamento. I giovani sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti.

Il personale del negozio ha confermato la sottrazione della merce, che è stata riconosciuta e restituita. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i quattro erano entrati separatamente nel negozio, avevano creato confusione nel reparto profumeria e prelevato diversi articoli, per poi tentare di uscire senza pagare. Due di loro sono stati fermati dal personale mentre cercavano di oltrepassare le casse con i profumi nascosti negli indumenti, ma sono riusciti a fuggire raggiungendo i complici in auto. Tutti e quattro, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, sono stati arrestati e verranno giudicati con rito direttissimo.

Via Hermada: tentato furto e aggressione su un autobus

Un secondo intervento ha avuto luogo in via Hermada alle 20.55, dove gli agenti del Commissariato Sestri hanno denunciato tre cittadini: due algerini di 19 e 25 anni e una tunisina di 24 anni, per tentato furto aggravato in concorso. La donna è stata anche segnalata per lesioni aggravate e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 riguardante un tentativo di furto con aggressione a bordo di un autobus della linea 1. La vittima, in attesa dell’ambulanza, ha raccontato di essere stata accerchiata dai tre: mentre due la distraevano, il terzo cercava di aprirle lo zaino per rubare il portafogli. Un passeggero ha avvertito la vittima, interrompendo il tentativo di furto. Poco dopo, la ragazza tunisina ha colpito la vittima al volto con un telefono cellulare, scatenando un parapiglia che ha costretto il conducente a fermare il mezzo. I tre sono poi fuggiti approfittando della confusione.

Le volanti dell’U.P.G. e S.P., dopo aver ricevuto una descrizione dettagliata dei sospetti, li hanno rintracciati nei pressi della stazione di Cornigliano. La 19enne tunisina è stata trovata in possesso di un coltellino di 10 cm, di cui 4 cm di lama. Inoltre, a carico del 19enne è risultato un obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria per precedenti reati contro il patrimonio.

Cornigliano: tentato furto in cantiere, denunciato un 39enne

Un altro episodio si è verificato a Cornigliano alle 21.40, dove gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un cittadino albanese di 39 anni per tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso da un addetto alla vigilanza mentre si aggirava senza autorizzazione all’interno di un cantiere.

All’arrivo della Polizia, il sospetto è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di tre coltellini multiuso, una pinza, una torcia, delle brugole, un guanto e un passamontagna. Dalle immagini di videosorveglianza è emerso che aveva scavalcato la recinzione dell’area privata e tentato di forzare la porta di un magazzino. Sul posto sono stati rinvenuti anche un piede di porco, un cacciavite e una pinza. L’uomo, già destinatario di un avviso orale del Questore di Genova per precedenti reati, è stato denunciato.

Via Don Giovanni Verità: furto su autobus, denunciato un 18enne

All’alba, alle 05.15, gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno denunciato un cittadino egiziano di 18 anni per furto aggravato. L’intervento è seguito alla segnalazione del conducente di un autobus, che aveva riferito il furto di uno zaino ai danni di un passeggero. Gli operatori si sono attivati immediatamente e hanno rintracciato il sospetto poco dopo tra gli scogli della spiaggia di Voltri.

Il giovane, riconosciuto dalla vittima, è stato portato in Questura e deferito all’autorità giudiziaria. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La risposta delle forze dell’ordine

Le operazioni delle ultime ore confermano l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori a Genova. L’attività di controllo del territorio, unita alla collaborazione dei cittadini, si è rivelata fondamentale per individuare e fermare i responsabili di furti e tentativi di furto che mettono a rischio la sicurezza della comunità.

