Quattro soggetti sono stati sottoposti a sorveglianza speciale su decisione del Tribunale di Catanzaro, che ha accolto la proposta del Questore per prevenire nuovi episodi di maltrattamenti familiari. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di individui ritenuti particolarmente pericolosi, residenti in diversi comuni della provincia, e sono stati disposti per una durata di due anni con l’obiettivo di tutelare le vittime e contrastare la violenza domestica.

Violenza domestica e maltrattamenti a Catanzaro

Come anticipato, il Tribunale di Catanzaro ha adottato la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di quattro soggetti.

La richiesta è stata avanzata dal Questore della provincia a seguito di un’approfondita istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, che ha permesso di valutare la pericolosità sociale dei destinatari, tutti coinvolti in gravi episodi di violenza domestica e maltrattamenti in ambito familiare.

Chi sono i destinatari del provvedimento

Il primo dei soggetti coinvolti, un uomo di 37 anni residente a San Pietro a Maida, è stato sottoposto a sorveglianza speciale per aver messo in atto comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti nei confronti della moglie. Le azioni, caratterizzate da una significativa ripetitività e da una forte componente di sopraffazione psicologica, hanno gravemente leso la libertà morale della vittima, inducendola in uno stato di soggezione patologica.

Il secondo destinatario del provvedimento, un uomo di 51 anni residente a Soverato, già sottoposto in passato ad avviso orale per una violazione in materia di stupefacenti, si è reso responsabile di condotte vessatorie e persecutorie ai danni dell’ex compagna e convivente. I suoi precedenti di polizia e le condotte delittuose accertate hanno portato all’adozione della misura, finalizzata a neutralizzare la sua pericolosità sociale.

Il terzo soggetto, di 27 anni e residente a Davoli, è stato ritenuto responsabile di atti persecutori e maltrattamenti gravi nei confronti della madre. La donna aveva sporto denuncia dopo l’ennesima aggressione subita nel corso dell’anno, evidenziando una situazione di reiterata violenza domestica.

L’ultimo destinatario della misura è un uomo di 29 anni residente a Montepaone, che si è reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie, episodi avvenuti anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alla presenza dei figli minori.

Sorveglianza speciale e braccialetto elettronico

Le misure di sorveglianza speciale, disposte per due anni, prevedono una particolare vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Tra le prescrizioni imposte figurano il divieto di avvicinamento alle vittime e ai luoghi da queste frequentati, nonché il divieto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo. Inoltre, è stato disposto il ritiro dei documenti di identità validi per l’espatrio, per limitare la possibilità di fuga o di elusione delle misure.

Un ulteriore strumento di controllo è rappresentato dall’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, che consente alle autorità di monitorare costantemente gli spostamenti dei soggetti sottoposti a sorveglianza garantendo così una maggiore tutela per le vittime e un’efficace prevenzione di nuovi episodi di violenza.

