Un arresto e dodici rapine a Roma: un uomo di 41 anni, romano, è stato individuato e fermato dopo una lunga serie di rapine ai danni di esercizi commerciali, tra cui supermercati, farmacie e una sala scommesse. I fatti si sono verificati tra febbraio e aprile scorsi, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del XIV Distretto Primavalle, in collaborazione con i colleghi del XIII Distretto Aurelio, hanno ricostruito la sequenza dei colpi messi a segno dal presunto autore. L’uomo, con un modus operandi sempre identico, si presentava nei negozi con il volto coperto da un casco semintegrale nero e una calzamaglia, indossando sneakers bianche, guanti e impugnando una pistola. Il suo atteggiamento era freddo e controllato, senza mai mostrare segni di agitazione.

Il modus operandi del rapinatore

Il sospettato entrava ogni volta in un esercizio commerciale diverso, ma sempre nella stessa area della città, minacciando i dipendenti e costringendoli a consegnare l’incasso. Per intimidire le vittime, puntava la pistola verso le casse, poi la posava sul bancone e la recuperava solo dopo aver ottenuto il denaro. Questo schema si è ripetuto in dodici rapine, che hanno fruttato un bottino complessivo di oltre 10.000 euro.

L’arresto dopo una serie di colpi in dieci minuti

La svolta nelle indagini è arrivata lo scorso aprile, quando il quarantunenne è stato individuato e arrestato dagli investigatori. In meno di dieci minuti, l’uomo era riuscito a mettere a segno quattro rapine consecutive, di cui tre consumate e una tentata, seguendo sempre lo stesso schema. Decisive per l’identificazione sono state le testimonianze delle vittime, l’analisi delle immagini di videosorveglianza e il ritrovamento dello scooter rubato utilizzato per gli spostamenti.

Il ruolo della Procura e la custodia cautelare

L’indagine è stata coordinata dai Magistrati della Procura di Roma, Dipartimento criminalità diffusa e grave. Al termine delle attività investigative, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

IPA