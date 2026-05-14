Quattro scosse di terremoto vicino Messina, la più forte di magnitudo 2,8: epicentro nella zona di Rodì Milici

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Un terremoto di magnitudo 2.8 si è registrato alle 6.59 al largo di Messina, a una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.3 è seguita poco dopo alle 7.14. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse sono state registrate in provincia, con epicentro a Rodì Milici, di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.

Il terremoto a Messina

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un terremoto di magnitudo ML 2.8 nella zona della Costa Siciliana nord orientale.

Il sisma è avvenuto a una decina di chilometri al largo di Messina ed è stato seguito da una scossa di poco più lieve, 2.3 di magnitudo, alle 7.14.

Al momento non ci sono notizie di danni o segnalazioni da parte dei cittadini.

Il sisma a Rodì Milici

Nella notte, intorno alle quattro del mattino, scosse di terremoto si sono verificate anche a Rodì Millici, località a 48 km di distanza da Messina.

La vibrazione più forte c’è stata alle 4:49 con una magnitudo di 2.2, qualche minuto più tardi, alle 4:56, si è avvertita un’altra scossa di magnitudo 2.0.

Anche in questo caso, al momento, non ci sono notizie di danni o paura per i cittadini.

Cosa fare durante un terremoto

La Protezione Civile ha diffuso un vademecum su cosa fare in caso di terremoto. Il primo consiglio è informarsi su dove si trovano rubinetti di gas e acqua e gli interruttori della luce, per controllare che non subiscano danni.

È bene anche evitare di tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti e fissare al muro gli arredi più pesanti.

La Protezione Civile consiglia poi di informarsi sulla classificazione sismica del comune di residenza e sull’esistenza di eventuali piani di emergenza per eventi sismici a scuola o sul luogo di lavoro.

Da ricordare che durante un terremoto è da evitare l’uso delle scale (che potrebbero crollare) e dell’ascensore (che potrebbe restare bloccato).

Al chiuso si può cercare riparo sotto il vano di una porta inserita in un muro portante. Oppure sotto una trave, che potrebbe proteggere da eventuali crolli, o anche sotto un tavolo.